Мобилизация в Украине: как власть будет поощрять мужчин идти в военкоматы и не бояться

И Горбач, и Маляр несколько раз подчеркивали, что пойти обновить данные в ТЦК – не значит тут же попасть под мобилизацию.

«Обновить данные – это значит наполнить картотеки ТЦК важной информацией, которая поможет при оповещении при мобилизации. Но обновление данных и мобилизация – это разные вещи», – отметил Роман Горбач.

После всех скандалов с военкоматами он заверил, что с коррупцией в военкоматах борются и будут бороться и в дальнейшем.

По словам Маляр, в Минобороны долго исследовали, почему люди не хотят идти в ТЦК, и выяснили, что главная причина – это страх.

«Мы все честно признаемся, что война – это страшно, но это не повод для того, чтобы стесняться этого. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх ради того, чтобы победить», – говорит Маляр.

Поэтому, по ее словам, в Минобороны решили отказаться от классических призывов в духе «приходи и обнови свои данные». Вместо этого привлекли психологов и разработали кампанию, в ходе которой известные комбриги честно и искренне рассказывают, что они тоже боятся, но преодолевают свой страх.