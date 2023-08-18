Смилтенс предлагает ужесточить наказания за организацию незаконного пересечения границы

Спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") подал поправки к Уголовному закону, предусматривающие ужесточение наказаний за организацию и поддержку незаконного пересечения латвийской границы, сообщила агентству LETA пресс-секретарь "Объединенного списка" Мудрите Грундуле.
Смилтенс отмечает, что латвийско-белорусская граница уже давно испытывает сильное давление нелегальной иммиграции, и ежедневно выявляются десятки попыток ее незаконного пересечения.
"Не секрет, что режим соседней страны использует это как часть гибридной войны, пытаясь ослабить ситуацию с безопасностью Латвии и всего Европейского союза", - отметил спикер.
Он с сожалением отметил, что у этих действий есть сторонники и на территории Латвии, которые в целях наживы организуют нелегальное пересечение границы и дальнейшую транспортировку нелегальных иммигрантов.
Успешной работе Государственной пограничной охраны (ГПО) по борьбе с этими преступлениями препятствует чрезмерная мягкость наказаний и противоречивость судебной практики в этой сфере. Несмотря на то, что закон позволяет назначать длительные сроки лишения свободы за организацию нелегального пересечения, нередки случаи, когда суды назначают лишь месяц или два месяца лишения свободы, штраф или общественные работы, отметил спикер Сейма.
"Такая политика наказаний не является сдерживающим фактором и не соизмерима с рисками для национальной безопасности, которые несут в себе столь серьезные нарушения закона. Эти вопросы были подняты на самом высоком уровне - в возглавляемом президентом Совете по национальной безопасности", - подчеркнул Смилтенс.
В целях содействия эффективной работе ГПО и защиты национальной безопасности председатель Сейма на основе рекомендаций ГПО и Министерства внутренних дел подал поправки к Уголовному закону, направленные на усиление наказаний.
По статье Уголовного закона, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение лица через государственную границу, Смилтенс предлагает отказаться от возможности применения более мягких наказаний, исключив из закона такие альтернативные наказания, как общественные работы и штрафы.
Такие же изменения он предлагает внести в статью, предусматривающую уголовную ответственность за умышленное предоставление лицу возможности незаконно находиться на территории Латвии, а также предлагает ввести уголовную ответственность за такое же преступление, если оно совершено организованной группой или за предоставление таких возможностей большому количеству лиц (более пяти).
Смилтенс предлагает наказывать за такие преступные деяния лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
ГПО также считает, что подобные действия должны наказываться со всей строгостью. Пограничная охрана вкладывает значительные человеческие ресурсы в доказательство преступных действий, однако по ряду уголовных процессов следственные судьи не удовлетворили просьбы о заключении подозреваемых под стражу. ГПО подчеркивает, что применение меры пресечения, не связанной с лишением свободы, особенно в отношении граждан третьих стран, постоянным местом жительства которых не является Латвия, существенно препятствует успешному продвижению уголовного процесса, так как в большинстве случаев эти лица покидают Латвию после проведения первоначальных процессуальных действий.
Анализ судебных решений показывает, что в 2023 году суды не назначили самые строгие наказания ни по одному уголовному делу о предоставлении пересекшим белорусско-латвийскую границу лицам возможности незаконно находиться в Латвии - все осужденные были приговорены либо к краткосрочному лишению свободы на срок до четырех месяцев, либо к штрафу в размере до 12 400 евро, либо к общественным работам на срок до 280 часов с дополнительным наказанием в виде ограничения права занимать государственные должности.
ГПО считает, что это слишком мягкие наказание за поддержку гибридной угрозы со стороны белорусского режима. По данным ГПО, в Беларуси по-прежнему находится значительное число мигрантов, желающих попасть в Западную Европу путем нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!