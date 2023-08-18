Смилтенс предлагает ужесточить наказания за организацию незаконного пересечения границы

В целях содействия эффективной работе ГПО и защиты национальной безопасности председатель Сейма на основе рекомендаций ГПО и Министерства внутренних дел подал поправки к Уголовному закону, направленные на усиление наказаний.

По статье Уголовного закона, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение лица через государственную границу, Смилтенс предлагает отказаться от возможности применения более мягких наказаний, исключив из закона такие альтернативные наказания, как общественные работы и штрафы.

Такие же изменения он предлагает внести в статью, предусматривающую уголовную ответственность за умышленное предоставление лицу возможности незаконно находиться на территории Латвии, а также предлагает ввести уголовную ответственность за такое же преступление, если оно совершено организованной группой или за предоставление таких возможностей большому количеству лиц (более пяти).

Смилтенс предлагает наказывать за такие преступные деяния лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационным надзором на срок до трех лет или без него.