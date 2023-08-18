Главное за 18 августа ⟩ Затопленные улицы в Риге, трагедия в Пурвциемсе и задержание таксиста за шпионаж в пользу РФ

В 2024 году в России появится новый учебник истории для 5-9 классов. Автор учебника, историк Александр Чубарьян уже заявил, что там планируется пересмотреть термин «империя», чтобы сделать акцент на том, что Россия не являлась «классическим» колониальным государством. Такая постановка вопроса о «хорошей» империи служит оправданием и нынешних захватнических настроений в российской власти, считают эксперты.

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Оскарс Киберманис, один из самых титулованных латвийских бобслеистов всех времен, объявил о завершении спортивной карьеры. В качестве причины своего решения спортсмен называет последствия травмы - после операции он не смог восстановиться, чтобы тренироваться с полной отдачей, сообщает Латвийская федерация бобслея и скелетона (LBSF).

Вечером 17 августа в тихом центре Риги шикарной мексиканской вечеринкой открылся новый гастробар.

Вечером в четверг, 17 августа, мужская сборная Латвии по баскетболу отправилась в Азию, где сначала проведёт проверочные матчи на Тайване, а затем примет участие в финальном турнире чемпионата мира в Джакарте (Индонезия).

17 августа в зале "Дзинтари" с новой концертной программой выступила украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA).

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Джордан Питерсон - одна из ярчайших личностей западных "культурных войн". У канадского психолога, у которого на YouTube более семи миллионов подписчиков, - огромная армия консервативных правых фанатов, которые поддерживают его критическую точку зрения на западное общество. Однако его критики утверждают, что в последние годы известный психолог стал инструментом России и повторяет клише пропаганды Кремля о западном империализме и "традиционных ценностях".