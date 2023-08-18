Вечером в пятницу на Латвию, в том числе и на Ригу, обрушилась сильная гроза - синоптики объявили оранжевое предупреждение, а в Пурвциемсе в пожаре погибли двое детей. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за пятницу, 18 августа.
Главное за 18 августа ⟩ Затопленные улицы в Риге, трагедия в Пурвциемсе и задержание таксиста за шпионаж в пользу РФ
Новости Латвии:
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Риге оранжевое предупреждение о грозе - ожидаются сильные ливни, возможен и град.
Двое детей дошкольного возраста погибли в пятницу в результате пожара на улице Иерикю в столичном микрорайоне Пурвциемс, сообщили агентству LETA в оперативных службах.
Пятый мэр за пять лет - Рига меняет градоначальников как перчатки. Честно говоря, от этого уже немного устаешь. Хочется конкретики - а от этой коалиции чего ждать? Что она снова развалится через год? Или все-таки успеет проработать заметный срок.
17 августа сердца пользователей Facebook сжимались от рассказа матери Сильвы о 12-часовом пребывании в Детской клинической университетской больнице (BKUS). "Две большие резаные раны стеклом - одна в бедре рядом с гениталиями, другая - в мягких тканях попы", - с такими травмами Анита и ее дочь Сильва обратились в больницу. "В больнице мы ждали операции 12 часов. Не поймите меня неправильно, я не говорю о халатности врачей, я говорю о системной проблеме, о том давлении, под которым находятся врачи, медсестры, вчера работали хирурги, выбирая, кто может позволить себе дольше истекать кровью. Такого быть не должно", - пишет мать, пережившая самый страшный кошмар любого родителя.
С 1 января будущего года планируется ввести новую систему взаиморасчетов за электроэнергию, сообщила агентству LETA заместитель директора Департамента стратегической координации Министерства климата и энергетики Байба Якобсоне.
Продолжая расследование антигосударственной деятельности преступной организации "Антифашисты Прибалтики" на платформе Telegram, Служба государственной безопасности (VDD) задержала таксиста по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщили в VDD, в поле ее зрения попал гражданин Латвии, который систематически и целенаправленно собирал и передавал членам организации информацию о событиях в стране, которая может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии. 15 августа VDD задержала этого человека по подозрению в шпионаже в пользу России.
В Риге два человека задержаны по подозрению в кражах из пакоматов, сообщает Государственная полиция.
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) предало прокуратуре уголовный процесс против двух должностных лиц Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) за взяточничество, сообщает агентство LETA.
18 августа пользователь соцсетей поделился своим недоумением по поводу произошедшего в очереди на техосмотр в CSDD в Валмиере. "Почему полицейский автомобиль объезжает очередь и вежливо приглашается перед честно стоящими в очереди гражданами?" Полиция предоставила пояснения.
В день рождения Риги запланированы торжества в Старом городе, праздники микрорайонов и шоу дронов, сообщила агентству LETA представитель Рижского самоуправления Синдия Гравере.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей о новом тарифе на распределение электроэнергии и отмене связанных с ним платежей.
За рубежом:
Украинские власти запустили информационную кампанию "Обновляй данные в ТЦК". Ее презентовали на специальном брифинге в Киеве. Таким образом в Минобороны хотят стимулировать украинцев обновлять персональные данные в военкоматах (сейчас – территориальные центры комплектования, ТЦК) и готовиться к службе в армии. Наши коллеги из Украинской службы Би-би-си выяснили, как будет устроена новая кампания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и органы здравоохранения США внимательно следят за новым штаммом Covid-19, но в настоящее время неизвестно, каким может быть его возможное воздействие, заявили ответственные органы, пишет AFP.
После войны в Украине Россия утратила моральное право входить в Совет безопасности Организации Объединенных наций (ООН) и не соответствует критериям его постоянного члена, сказал в эфире программы Латвийского радио "Открытый разговор" посол по особым поручениям, руководитель секретариата МИД Латвии по вопросам избрания Латвии в Совбез ООН Андрей Пилдегович, пишет Rus.LSM.
В полночь с четверга на пятницу, 18 августа, Литва закрыла пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП) "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью. Границы Литвы с Беларусью могут быть полностью закрыты при наличии опасных инцидентов или информации об угрозах от спецслужб, и только вместе с другими соседями, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Минобороны РФ сообщило о поражении БПЛА, который пытался этой ночью атаковать объекты в Москве. Ранее о падении беспилотника в районе Краснопресненской набережной сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Русская служба BBC.
В 2024 году в России появится новый учебник истории для 5-9 классов. Автор учебника, историк Александр Чубарьян уже заявил, что там планируется пересмотреть термин «империя», чтобы сделать акцент на том, что Россия не являлась «классическим» колониальным государством. Такая постановка вопроса о «хорошей» империи служит оправданием и нынешних захватнических настроений в российской власти, считают эксперты.
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