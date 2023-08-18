За два с половиной месяца ранее установленного срока газохранилища в ЕС заполнены на 90 процентов. Тем самым Евросоюз "хорошо подготовлен" к предстоящему зимнему сезону, заявила в пятницу, 18 августа, Еврокомиссия.

Gas storage in the EU has already reached 90%.



Filling our gas storage capacities before the winter helps us prepare for possible further gas supply disruptions and cut-offs.



Europe is already prepared for next winter.



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Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe (GIE) за 16 августа, уровень заполнения газохранилищ в ЕС в среднем составлял 90,12 процента. При этом в Испании этот показатель приблизился к 100 процентам, в Латвии он составлял 77 процентов, в Германии - почти 92 процента.

В Германии предупреждают о возможных проблемах предстоящей зимой

Решение о необходимости заполнения газохранилищ на 90 процентов к 1 ноября приняли 27 стран ЕС летом 2022 года на фоне масштабного разрыва экономических связей с Россией после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Между тем нынешним летом Федеральное агентство по сетям Германии предупредило о возможных проблемах с поставками энергоносителей предстоящей зимой. Ситуацию могут усугубить низкие температуры, проблемы с энергоснабжением в соседних странах, а также недостаточная заполненность газохранилищ, заявил глава агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller).