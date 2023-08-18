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Видео ⟩ В Плявниеках во время грозы затопило подъезд

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: "Izdzirdēts Rīgā"/"Facebook"

Во второй половине дня в пятницу в Латвии бушевала гроза с сильными ливнями. В результате затопило улицы и дома, в том числе жилой дом в Плявниеках, сообщает портал Apollo.lv.

Видео было опубликовано в Facebook на странице Izdzirdēts Rīgā. Его сняла пользователь Дана Абола-Александрович.

Как видно на кадрах, вода течет по всему подъезду. Более подробной информации в данный момент нет.

Напомним, из-за сильных ливней вечером в пятницу в Риге остановилось или сильно затруднено движение общественного транспорта.

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