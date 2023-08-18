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В России футболист пришел на тренировку с гранатой

rus.postimees.ee
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Евгений Фролов.
Евгений Фролов. Фото: Twitter/Christopher Riiv

Вратарь самарского клуба "Крылья Советов" Евгений Фролов развлекся, как ему показалось, удачной шуткой, пишет Rus.Postimees.

Он рассказал порталу Championat, что "размахивал" взрывным устройством во время тренировки команды.

"Я взял с собой на тренировку светошумовую гранату. Она пластиковая, стоила 500 рублей. Ее можно купить в магазине. Снимаешь предохранительно-пусковой механизм, бросаешь ее, и граната взрывается ярким светом, — хвастался Фролов. – Обычно это безопасно. Но люди, увидев гранату, были в шоке. Особенно когда она была в руках у вратаря. Перед тренировкой одну взорвали – весело было".

Светошумовая граната – одно из спецсредств несмертельного действия, оказывающее на человека светозвуковое и осколочное воздействие. Состоят на вооружении вооружённых сил, правоохранительных органов и спецслужб. Однако взрыв может повредить слух, вызвать ушное кровотечение и временную слепоту.

Фролов рассказал, что также дал гранату товарищу по команде Александру Коваленко, но тот не решился ее применить.

"Он начал волноваться. В конце концов я сам все сделал. Он испугался, но в конце концов бросил ее. Произошел взрыв", — сказал вратарь.

35-летний Фролов в течение своей карьеры сыграл во многих российских клубах.

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