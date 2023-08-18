В России футболист пришел на тренировку с гранатой

Вратарь самарского клуба "Крылья Советов" Евгений Фролов развлекся, как ему показалось, удачной шуткой, пишет Rus.Postimees.
Он рассказал порталу Championat, что "размахивал" взрывным устройством во время тренировки команды.
"Я взял с собой на тренировку светошумовую гранату. Она пластиковая, стоила 500 рублей. Ее можно купить в магазине. Снимаешь предохранительно-пусковой механизм, бросаешь ее, и граната взрывается ярким светом, — хвастался Фролов. – Обычно это безопасно. Но люди, увидев гранату, были в шоке. Особенно когда она была в руках у вратаря. Перед тренировкой одну взорвали – весело было".
Светошумовая граната – одно из спецсредств несмертельного действия, оказывающее на человека светозвуковое и осколочное воздействие. Состоят на вооружении вооружённых сил, правоохранительных органов и спецслужб. Однако взрыв может повредить слух, вызвать ушное кровотечение и временную слепоту.
Фролов рассказал, что также дал гранату товарищу по команде Александру Коваленко, но тот не решился ее применить.
"Он начал волноваться. В конце концов я сам все сделал. Он испугался, но в конце концов бросил ее. Произошел взрыв", — сказал вратарь.
35-летний Фролов в течение своей карьеры сыграл во многих российских клубах.
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