В Риге на выходных во многих местах ограничат движение

С 6 часов утра субботы до 6:00 воскресенья, 20 августа, движение транспортных средств, в том числе электропоездов, велорикш, электросамокатов и других электрических средств передвижения закрыто на Домской площади, на участке улицы Зиргу от Домской площади до улицы Мейстару, на участке улицы Екаба от Домской площади до улицы Торня, на участке улицы Пилс от Домской площади до площади Пилс, на участке улицы улицы Смилшу от Домской площади до улицы Вальню.

Кроме того, движение будет закрыто на площади Гердера, на участке улицы Шкюню от Домской площади до улицы Калькю, на участке улицы Тиргоню от улицы Шкюню до улицы Калькю, на участке улицы Яуниелас от Домской площади до улицы Маза Яуниела, на участке улицы Амату от улицы Шкюню до площади Ливу.

С 6 часов утра субботы до 1:00 воскресенья движение транспортных средств будет закрыто и на обеих сторонах улицы Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В свою очередь, во время праздника в микрорайоне Авоты, движение транспортных средств на участке улицы Лиенес от улицы Красотаю до улицы Авоту закрыли с 8:00 субботы до 10:00 20 августа. Кроме того, в течение этого периода запрещается стоянка транспортных средств на этом участке.