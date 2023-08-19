Вышла из дома в Риге больше месяца назад. Полиция ищет Саманту 2008 года рождения

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, 9 июля 2023 года, около 9:00, Саманта вышла из своего места жительства в Риге, на улице Озолу, и до сих пор не известно ее местонахождение.

Рост девушки около 150-155 сантиметров, у нее стройное телсложение, темно-коричневые, длинные волосы.

Саманта была одета в белую футболку, в серые спортивные брюки, в серую куртку, на ней были черные кроссовки.

Государственная полиция призывает осмотреть фотографию девушки и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!