Видео ⟩ Из-за непогоды шофер в Риге попал в аварию и разрушил свой автомобиль

60-летнего мужчину с огромными усилиями из дымящегося Volkswagen вытащили мотоциклисты.

Видео: сюжет Degpunktā

По представленной полицейскими информации, мужчина перед тем, как врезаться в столб контактной сети троллейбуса вызвал столкновение с другим транспортным средством, и, покидая место происшествия, врезался в несколько домов.

Свидетели рассказывают, что шум, вызванный аварией, был серьезным, некоторые даже подумали, что идут ремонтные работы.

"Пьяный шофер спал. Он уже успел стать причиной несколько аварий. Он много куда-то врезался, когда ехал по улице Иерикю", - рассказывает очевидица произошедшего.

Возле машины была обнаружена разбитая бутылка с алкоголем. Свидетели произошедшего решили, что водитель был в состоянии опьянения. Однако полицейские не подтверждают и не отрицают этого. Другой причиной аварии может быть и ухудшение состояния здоровья водителя под воздействием жаркого времени.