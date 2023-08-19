Украинцы пробились через минное поле по направлению в Токмак, сообщают СМИ

Некое должностное лицо США рассказало телеканалу CBS News, что украинские войска прошли через российское минное поле к северу от Токмака и теперь участвуют в сражениях на первой российской оборонительной линии, которая удерживает город.

CBS News отмечает, что возврат таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение к Мелитополю будет сложной задачей для контрнаступления Украины, которое постепенно добивается успехов с начала лета. Однако Мелитополь - это ворота в аннексированный Крым и жизненно важный российский транзитный узел.

Днем ранее газета The Washington Post писала, что разведывательная служба США считает, что контратака Украины не достигнет своих главных целей, а именно освобождения Мелитополя до наступления холодов, поскольку, учитывая три защитные линии России, даже возврат контроля над существующим на промежуточном этапе Токмаком является сложной задачей.