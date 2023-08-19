Фото и видео ⟩ Российская ракета попала в центр Чернигова, есть погибшие и раненые

"Враг обстрелял центр Чернигова. Кажется, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытии. Подробности позже", - сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

В результате удара ракеты погибли и ранены несколько человек, сообщают с места событий корреспонденты общественной вещательной компании Украины.

"Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Чернигов после попадания ракеты

"Площадь, политехнический университет, театр. Обычная суббота, которую Россия превратила в день боли и потери. Есть погибшие, есть раненые", - отметил президент.

Военно-воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетного удара в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Впоследствии и об угрозе удара дронов в Черниговской области.