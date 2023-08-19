Фото и видео ⟩ Российская ракета попала в центр Чернигова, есть погибшие и раненые

Ракета, запущенная российскими войсками, в субботу утром попала в центр Чернигова, сообщили должностные лица и СМИ. В результате взрыва ракеты в городе северной части Украины были убиты и ранены несколько человек.
"Враг обстрелял центр Чернигова. Кажется, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытии. Подробности позже", - сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023
Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h
Chernihiv.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/29ySLTv01q— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2023
В результате удара ракеты погибли и ранены несколько человек, сообщают с места событий корреспонденты общественной вещательной компании Украины.
Chernihiv.#RussiaIsATerroristState— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2023
📷: suspilne pic.twitter.com/T73aHV2m79
"Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: Чернигов после попадания ракеты
"Площадь, политехнический университет, театр. Обычная суббота, которую Россия превратила в день боли и потери. Есть погибшие, есть раненые", - отметил президент.
Военно-воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетного удара в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Впоследствии и об угрозе удара дронов в Черниговской области.
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