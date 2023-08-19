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Фото и видео ⟩ Российская ракета попала в центр Чернигова, есть погибшие и раненые

rus.tvnet.lv
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Чернигов после попадания ракеты. Кадр из видео.
Чернигов после попадания ракеты. Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Ракета, запущенная российскими войсками, в субботу утром попала в центр Чернигова, сообщили должностные лица и СМИ. В результате взрыва ракеты в городе северной части Украины были убиты и ранены несколько человек.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Кажется, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытии. Подробности позже", - сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В результате удара ракеты погибли и ранены несколько человек, сообщают с места событий корреспонденты общественной вещательной компании Украины.

"Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Чернигов после попадания ракеты

"Площадь, политехнический университет, театр. Обычная суббота, которую Россия превратила в день боли и потери. Есть погибшие, есть раненые", - отметил президент.

Военно-воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетного удара в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Впоследствии и об угрозе удара дронов в Черниговской области.

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