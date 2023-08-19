Российские войска в субботу, 19 августа, обстреляли украинский город Чернигов близ границы с Беларусью. В результате удара погибли 7 человек и ранены 117, повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов. Организаторы мероприятия уверяют, что не раскрывали место его проведения.
Фото и видео ⟩ Российская ракета попала в центр Чернигова, семь человек погибли, ранено более 100
Сообщается, что среди семи погибших был шестилетний ребенок. Большинство пострадавших и погибших, по словам властей Украины, в момент атаки находились за пределами драмтеатра, куда ударила ракета. По словам уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, большая часть мирных жителей пострадали в районе остановки общественного транспорта в центре Чернигова.
"Жертвы находились в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, шли из трех церквей, где освящали фрукты. Мы должны четко задокументировать это военное преступление. Это ляжет в копилку доказательной базы преступлений РФ против человечества", - сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.
И.о. главы Чернигова Александр Ломако сообщил, что количество пострадавших выросло до 117 человек. Среди раненых есть дети, а также сотрудники полиции. Сообщается, что 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии реанимобилем доставляют в Киев.
19-21 августа в городе объявлены днями траура.
По данным украинских служб, ракетный удар был нанесен по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023
Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h
Военно-воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетного удара в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Впоследствии и об угрозе удара дронов в Черниговской области.
Chernihiv.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/29ySLTv01q— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2023
Chernihiv.#RussiaIsATerroristState— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2023
📷: suspilne pic.twitter.com/T73aHV2m79
Как в интервью Би-би-си заявил действующий мэр Чернигова Александр Ломако, российский удар был "террористическим нападением и военным преступлением против мирных жителей".
"Это центр города, полдень, там было много людей, - подчеркнул глава города, - к тому же это религиозный праздник, люди пришли на службу. Так что это невозможно расценить иначе как военное преступление против мирных граждан, еще одно российское военное преступление".
"Я понимаю, что их мишенью было военное мероприятие, проходившее в здании драматического театра, - сказал Ломако по поводу организованной в театре выставки дронов, - Но совершенно очевидно, что русские, запускавшие эти ракеты, и те, кто отдавал им приказ бить в середине дня по мирному городу, отдавали себе отчет в том, что жертвами будут преимущественно мирные жители".
Фото: Чернигов после попадания ракеты
"Площадь, политехнический университет, театр. Обычная суббота, которую Россия превратила в день боли и потери. Есть погибшие, есть раненые", - отметил президент.
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