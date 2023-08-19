"Дочь прыгнула на крышку колодца, пока бежала. Это были миллисекунды, я была рядом с ребенком, но не могла среагировать. Я старалась как можно быстрее сорвать крышку. Спасибо женщине, которая тоже была на площадке с дочкой. Она нам оперативно помогла", - рассказывает женщина.

"Дочка была не из пугливых, а теперь на ежедневных прогулках говорит: "Мама, не становись, там колодец! А вон еще один!" Это символ, который ассоциируется с опасностью. Теперь она упоминает его каждый день. Ребенок боится даже сходить в туалет вне дома. Когда спрашиваю, чего боится, она говорит, что боится колодца, боится соскользнуть внутрь".

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую девочку в больницу, где у ребенка диагностировали ушибы и ссадины. "Это могло закончиться трагически", - сказала мать. В день происшествия она обратилась в Государственную полицию, надеясь, что виновные будут привлечены к ответственности. Женщина недоумевает, почему правоохранители очень долго не сообщают, начато ли расследование.