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После атаки дрона по аэропорту в РФ поврежден самолет

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Российский бомбардировщик Ту-22
Российский бомбардировщик Ту-22 Фото: AP/Scanpix

В субботу, 19 августа, беспилотник нанес удар по армейскому аэродрому в Новгородской области России, в результате чего возник пожар и поврежден один самолет, сообщили в Минобороны России.

Как сообщают российские новостные Telegram-каналы, атака произошла на аэродроме Сольцы Новгородской области, где базируются реактивные бомбардировщики Ту-22М3. Эти самолеты вооружены ракетами H-22.

Нападение было совершено около 10 часов утра.

В социальных сетях появились предположения, что повреждения получил самолет Ту-22м3.

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", по оценке очевидцев, после удара беспилотника в аэропорту Сольцы взорвались как минимум два самолета.

Остальные самолеты после взрыва перебрасывают в Мурманскую область, сообщает канал.

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