Главное за 19 августа ⟩ В ведущего ударила молния, рижане об отставке Кариньша и медсестра-убийца

Сумасшедшая гроза позади, однако до полуночи в Латвии все еще действует желтое предупреждение - местами непогода может вернуться! А RUS TVNET собрал главные новости за уходящую субботу, 19 августа.
Новости Латвии:
В пятницу, по территории страны прошла гроза, вечером в темном небе молнии вспыхивали одна за другой. Порталу Apollo стало известно, что ведущий Radio TEV Кристап Талбергс получил удар молнией по микрофону, после чего провел ночь в больнице. В разговоре с порталом Талбергс признался, что чувствует себя хорошо, но добавил, что это ценное напоминание о необходимости быть внимательными во время грозы.
В субботу в Латвии местами ожидается гроза с сильными порывами ветра до 15-19 м/с, проливные дожди, местами град, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии. Объявлено желтое предупреждение.
Трагический пожар в Пурвциемсе лишил жизни двух маленьких детей. Обстоятельства произошедшего пока неясны, и есть много неотвеченных вопросов.
В Екабпилсе четырехлетняя девочка упала в неплотно закрытый канализационный колодец на территории детской площадки. Ее мать рассказала, что девочка получила психологическую травму. Выяснилось, что указанная территория принадлежит семье депутата Сейма Лиги Клявини.
Должностные лица Госполиции ищут пропавшую без вести Саманту Залите 2008 года рождения.
За рубежом:
Российские войска обстреляли украинский город Чернигов близ границы с Беларусью. В результате удара погибли 7 человек и ранены 129, повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.
В возрасте 81 года умер советский и российский актер Игорь Ясулович.
Британский суд присяжных признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев.
Для первого подрыва Крымского моста в начале октября 2022 года Служба безопасности Украины использовала 21 тонну гексогена, замаскированного под груз полиэтиленовой пленки. Подробности этой операции раскрыл глава СБУ Василий Малюк.
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они отнеслись к новости об отставке премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Ответы рижан смотрите на видео!
18 августа на сцене зала "Дзинтари" с сольным концертом выступил популярный украинский певец Макс Барских. Это было ярко, громко, стильно, динамично и одновременно очень трогательно.
Бригады Службы скорой медицинской помощи в пятницу, после удара молнии в здание, доставили в больницу трех человек, сообщают представители службы.
"Если честно, я думал, что после развала KPV LV мы о Рамоне Петравиче больше ничего не услышим и за пару лет о ней забудем. Может, даже не думал, а скорее - надеялся. Потому что хотелось, чтобы близко к политике находились люди, которые хотя бы как-то понимают, что делают. Но вот она снова здесь, и на этот раз даже без верблюдов".
15 августа латвийский блогер Яна Брук отметила свой день рождения. В 2019 году эта яркая и смелая блондинка всего за 4 месяца захватила СМИ в Латвии. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".
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