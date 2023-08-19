Главное за 19 августа ⟩ В ведущего ударила молния, рижане об отставке Кариньша и медсестра-убийца

За рубежом:

Российские войска обстреляли украинский город Чернигов близ границы с Беларусью. В результате удара погибли 7 человек и ранены 129, повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.

В возрасте 81 года умер советский и российский актер Игорь Ясулович.

Британский суд присяжных признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев.

Для первого подрыва Крымского моста в начале октября 2022 года Служба безопасности Украины использовала 21 тонну гексогена, замаскированного под груз полиэтиленовой пленки. Подробности этой операции раскрыл глава СБУ Василий Малюк.

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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они отнеслись к новости об отставке премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Ответы рижан смотрите на видео!

18 августа на сцене зала "Дзинтари" с сольным концертом выступил популярный украинский певец Макс Барских. Это было ярко, громко, стильно, динамично и одновременно очень трогательно.

Бригады Службы скорой медицинской помощи в пятницу, после удара молнии в здание, доставили в больницу трех человек, сообщают представители службы.

"Если честно, я думал, что после развала KPV LV мы о Рамоне Петравиче больше ничего не услышим и за пару лет о ней забудем. Может, даже не думал, а скорее - надеялся. Потому что хотелось, чтобы близко к политике находились люди, которые хотя бы как-то понимают, что делают. Но вот она снова здесь, и на этот раз даже без верблюдов".

15 августа латвийский блогер Яна Брук отметила свой день рождения. В 2019 году эта яркая и смелая блондинка всего за 4 месяца захватила СМИ в Латвии. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".