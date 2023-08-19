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К Риге приближается гроза: сейчас непогода в районе Алуксне и Цесиса

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Гроза в Риге. Перекресток улиц Бривибас и Матиса
Гроза в Риге. Перекресток улиц Бривибас и Матиса Фото: TVNET GRUPA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтый уровень опасности для всей территории Латвии - местами ожидаются сильные дожди и град. В данный момент гроза приближается к Риге, в Алуксне обещают осадки до утра следующего дня.

Согласно метеорологическим данным, в настоящее время гроза находится в Алуксне и Цесисе, где наблюдаются ливневые дожди. Согласно информации, опубликованной на портале, посвященном погоде laiki.lv, в ближайшие часы масса осадков будет сосредоточена на северо-восточной границе Латвии.

Как сообщалось, в некоторых частях Латвии быстро развиваются грозовые облака, и в стране объявлен желтый уровень опасности, сообщает LVĢMC. Местами ожидаются порывы ветра до 15-19 м/с, сильный дождь с грозой и даже градом. Гроза будет продолжаться до первой половины ночи и до наступления утра также достигнет восточной части страны.

В воскресенье местами ожидаются дожди и грозы. Будет дуть медленный ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха повысится до +24..+29 градусов, местами на севере страны и на побережье - до +20..+23 градусов.

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