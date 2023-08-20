Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира по футболу

В финальном матче, который прошёл на стадионе "Австралия" в Сиднее, сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Англии. Единственный гол на 29-й минуте забила Ольга Кармона.

Сборные Испании и Англии впервые в истории играли в финале чемпионата мира. Ранее лучшим достижением испанок был выход в 1/8 финала, а у англичанок - бронзовые награды чемпионата мира‑2015.

Днём ранее в матче за третье место Швеция обыграла Австралию со счётом 2:0. Счёт на 30-й минуте открыла Фридолина Рольфё, которая реализовала 11-метровый удар. Второй мяч в игре был забит на 62-й минуте - отличилась форвард сборной Швеции Косоваре Асллани.

Сборная Швеции в четвёртый раз в истории завоевала бронзовые медали женского чемпионата мира. Ранее команда занимала третье место в 1991, 2011 и 2019 годах. В 2003 году шведки завоевали серебро мирового первенства. Австралийки показали лучший результат на чемпионатах мира.

Таким образом, впервые за всё время проведения женского чемпионата мира все три комплекта наград достались сборным, представляющим Европу.

Женский чемпионат мира проводится с 1991 года, четыре раза победительницами турнира становились американки, два раза немки и по разу - норвежки и японки.