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Латвиец Давис Бертанс вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых баскетболистов ЧМ

rus.tvnet.lv
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Давис Бертанс
Давис Бертанс Фото: Elizabete Ronija Dreimane/TVNET

В тройке самых высокооплачиваемых игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира, нет ни одного американского спортсмена. При этом в топ-20 попал латвийский форвард Давис Бертанс.

Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата мира станет французский центровой Руди Гобер. В сезоне 2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представитель "Тимбервулвз" из Миннесоты заработал 41 миллион долларов США.

Также порог в 40 миллионов перешагнул лидер сборной Словении Лука Дончич, которому далласский "Маверикс" в следующем сезоне выплатит 40,06 миллиона долларов.

Оба они также войдут в число 20 самых высокооплачиваемых игроков НБА в следующем сезоне. Гобер находится на 13-м месте, а Дончич займет 17-е.

Третьим самым высокооплачиваемым баскетболистом чемпионата мира стал Карл-Энтони Таунс из Доминиканской Республики. В следующем сезоне от "Тимбервулвз" он получит зарплату в размере 36 миллионов долларов.

Топ-20 самых высокооплачиваемых баскетболистов на чемпионате мира

МестоИгрокЗарплата в млн $КлубСтрана
1.Руди Гобер41

"Миннесота Тимбервулвз"

Франция
2. Лука Дончич40,1

"Даллас Маверикс"

Словения
3. Карл-Энтони Таунс36

"Миннесота Тимбервулвз"

Доминиканская Республика
4. Брэндон Ингрэм33,8"Нью-Орлеан Пеликанс"США
5.Шей Гилджес-Александер33,4"Оклахома-Сити Тандер"Канада
6.Джарен Джексон- младший27,1"Мемфис Гриззлис"США
7. Джейлен Брансон26,3"Нью-Йорк Никс"США
8. Кэмерон Джонсон24,5"Бруклин Нетс"США
9. Ар Джей Барретт23,9

"Нью-Йорк Никс"

Канада
10. Джордан Кларксон23,5"Юта Джаз"Филиппины
11.Диллон Брукс22,6"Хьюстон Рокетс"Канада
12.Микал Бриджес21,7"Бруклин Нетс"США
13.Эван Фурнье18,9

"Нью-Йорк Никс"

Франция
14. 

Богдан Богданович

18,7"Атланта Хокс"Сербия
15. 

Никола Вучевич

18,5"Чикаго Буллз"Черногория
16. Лаури Маркканен17,3

"Юта Джаз"

Финляндия
17.Давис Бертанс17

"Оклахома-Сити Тандер

Латвия
18.Йонас Валанчюнас15,4"Нью-Орлеан Пеликанс"Литва
19.Лугенц Дорт15,3

"Оклахома-Сити Тандер"

Канада
20.Энтони Эдвардс13,5

"Миннесота Тимбервулвз"

США

Финальная часть чемпионата мира с 25 августа по 10 сентября пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.

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