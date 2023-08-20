Латвиец Давис Бертанс вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых баскетболистов ЧМ

Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата мира станет французский центровой Руди Гобер. В сезоне 2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представитель "Тимбервулвз" из Миннесоты заработал 41 миллион долларов США.

Также порог в 40 миллионов перешагнул лидер сборной Словении Лука Дончич, которому далласский "Маверикс" в следующем сезоне выплатит 40,06 миллиона долларов.

Оба они также войдут в число 20 самых высокооплачиваемых игроков НБА в следующем сезоне. Гобер находится на 13-м месте, а Дончич займет 17-е.

Третьим самым высокооплачиваемым баскетболистом чемпионата мира стал Карл-Энтони Таунс из Доминиканской Республики. В следующем сезоне от "Тимбервулвз" он получит зарплату в размере 36 миллионов долларов.

Топ-20 самых высокооплачиваемых баскетболистов на чемпионате мира

Место Игрок Зарплата в млн $ Клуб Страна 1. Руди Гобер 41 "Миннесота Тимбервулвз" Франция 2. Лука Дончич 40,1 "Даллас Маверикс" Словения 3. Карл-Энтони Таунс 36 "Миннесота Тимбервулвз" Доминиканская Республика 4. Брэндон Ингрэм 33,8 "Нью-Орлеан Пеликанс" США 5. Шей Гилджес-Александер 33,4 "Оклахома-Сити Тандер" Канада 6. Джарен Джексон- младший 27,1 "Мемфис Гриззлис" США 7. Джейлен Брансон 26,3 "Нью-Йорк Никс" США 8. Кэмерон Джонсон 24,5 "Бруклин Нетс" США 9. Ар Джей Барретт 23,9 "Нью-Йорк Никс" Канада 10. Джордан Кларксон 23,5 "Юта Джаз" Филиппины 11. Диллон Брукс 22,6 "Хьюстон Рокетс" Канада 12. Микал Бриджес 21,7 "Бруклин Нетс" США 13. Эван Фурнье 18,9 "Нью-Йорк Никс" Франция 14. Богдан Богданович 18,7 "Атланта Хокс" Сербия 15. Никола Вучевич 18,5 "Чикаго Буллз" Черногория 16. Лаури Маркканен 17,3 "Юта Джаз" Финляндия 17. Давис Бертанс 17 "Оклахома-Сити Тандер Латвия 18. Йонас Валанчюнас 15,4 "Нью-Орлеан Пеликанс" Литва 19. Лугенц Дорт 15,3 "Оклахома-Сити Тандер" Канада 20. Энтони Эдвардс 13,5 "Миннесота Тимбервулвз" США

Финальная часть чемпионата мира с 25 августа по 10 сентября пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.