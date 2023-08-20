Латвиец Давис Бертанс вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых баскетболистов ЧМ

В тройке самых высокооплачиваемых игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира, нет ни одного американского спортсмена. При этом в топ-20 попал латвийский форвард Давис Бертанс.
Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата мира станет французский центровой Руди Гобер. В сезоне 2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представитель "Тимбервулвз" из Миннесоты заработал 41 миллион долларов США.
Также порог в 40 миллионов перешагнул лидер сборной Словении Лука Дончич, которому далласский "Маверикс" в следующем сезоне выплатит 40,06 миллиона долларов.
Оба они также войдут в число 20 самых высокооплачиваемых игроков НБА в следующем сезоне. Гобер находится на 13-м месте, а Дончич займет 17-е.
Третьим самым высокооплачиваемым баскетболистом чемпионата мира стал Карл-Энтони Таунс из Доминиканской Республики. В следующем сезоне от "Тимбервулвз" он получит зарплату в размере 36 миллионов долларов.
Топ-20 самых высокооплачиваемых баскетболистов на чемпионате мира
|Место
|Игрок
|Зарплата в млн $
|Клуб
|Страна
|1.
|Руди Гобер
|41
"Миннесота Тимбервулвз"
|Франция
|2.
|Лука Дончич
|40,1
"Даллас Маверикс"
|Словения
|3.
|Карл-Энтони Таунс
|36
"Миннесота Тимбервулвз"
|Доминиканская Республика
|4.
|Брэндон Ингрэм
|33,8
|"Нью-Орлеан Пеликанс"
|США
|5.
|Шей Гилджес-Александер
|33,4
|"Оклахома-Сити Тандер"
|Канада
|6.
|Джарен Джексон- младший
|27,1
|"Мемфис Гриззлис"
|США
|7.
|Джейлен Брансон
|26,3
|"Нью-Йорк Никс"
|США
|8.
|Кэмерон Джонсон
|24,5
|"Бруклин Нетс"
|США
|9.
|Ар Джей Барретт
|23,9
"Нью-Йорк Никс"
|Канада
|10.
|Джордан Кларксон
|23,5
|"Юта Джаз"
|Филиппины
|11.
|Диллон Брукс
|22,6
|"Хьюстон Рокетс"
|Канада
|12.
|Микал Бриджес
|21,7
|"Бруклин Нетс"
|США
|13.
|Эван Фурнье
|18,9
"Нью-Йорк Никс"
|Франция
|14.
Богдан Богданович
|18,7
|"Атланта Хокс"
|Сербия
|15.
Никола Вучевич
|18,5
|"Чикаго Буллз"
|Черногория
|16.
|Лаури Маркканен
|17,3
"Юта Джаз"
|Финляндия
|17.
|Давис Бертанс
|17
"Оклахома-Сити Тандер
|Латвия
|18.
|Йонас Валанчюнас
|15,4
|"Нью-Орлеан Пеликанс"
|Литва
|19.
|Лугенц Дорт
|15,3
"Оклахома-Сити Тандер"
|Канада
|20.
|Энтони Эдвардс
|13,5
"Миннесота Тимбервулвз"
|США
Финальная часть чемпионата мира с 25 августа по 10 сентября пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.
Сборная Латвии сыграет матчи подгруппы против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.
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