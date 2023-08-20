Латвийские баскетболисты одержали победу в предпоследнем матче перед началом ЧМ

Сборная Латвии на Тайване встречалась с Пуэрто-Рико и одержала победу со счётом 84:72 (14:13, 21:20, 23:18, 26:21).

Самыми результативными в составе сборной Латвии стали Роланд Шмитс и Артур Жагарс, которые набрали по 14 очков. Ещё 12 очков в копилку сборной Латвии принёс Давис Бертанс. У соперников 14 очков на счету Исмаэля Ромеро.

Перед началом чемпионата мира сборной Латвии предстоит ещё один проверочный матч - 22 августа против Литвы.

Во всех четырёх проверочных матчах, сыгранных в Латвии, наша сборная одержала победу - 87:77 над Швецией, 82:57 над Грузией, 74:69 над Доминиканской Республикой и 94:57 над Финляндией.

В Азии в распоряжении сборной Латвии будет 14 баскетболистов: Родион Куруц, Марек Мейерис, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Анджей Пасечник, Янис Тимма, Роланд Шмит, Артур Страутиньш, Клавс Чаварс, Айгарс Шкеле, Андрей Гражулис, Артур Куруц, Артур Жагарс, Кристерс Зорикс. В финальном турнире чемпионата мира сможет выступить 12 баскетболистов.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведёт матчи в подгруппе против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.