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Прощай, жара! На новой неделе сохранятся дожди и непривычно похолодает

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди во время ливня с грозой в Риге
Люди во время ливня с грозой в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

На следующей неделе в Латвии понизится температура воздуха, временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики.

Вероятность дождевых облаков сохраняется каждый день, в основном они принесут кратковременные осадки в отдельные районы страны. Местами ожидаются грозы.

В ночь на понедельник, 21 августа, температура воздуха не опустится ниже +16 градусов, максимальная температура днем составит +19...+25 градусов. Во вторник и среду станет еще на несколько градусов прохладнее. Временами ожидается усиление западного ветра.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System,

в четверг температура воздуха уже не превысит +15...+20 градусов, в ночь на пятницу местами понизится до +6 градусов.

Такие же погодные условия возможны в выходные дни.

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