Прощай, жара! На новой неделе сохранятся дожди и непривычно похолодает

На следующей неделе в Латвии понизится температура воздуха, временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики.
Вероятность дождевых облаков сохраняется каждый день, в основном они принесут кратковременные осадки в отдельные районы страны. Местами ожидаются грозы.
В ночь на понедельник, 21 августа, температура воздуха не опустится ниже +16 градусов, максимальная температура днем составит +19...+25 градусов. Во вторник и среду станет еще на несколько градусов прохладнее. Временами ожидается усиление западного ветра.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System,
в четверг температура воздуха уже не превысит +15...+20 градусов, в ночь на пятницу местами понизится до +6 градусов.
Такие же погодные условия возможны в выходные дни.
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