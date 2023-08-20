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Премьер Нидерландов: мы вместе с Данией доставим Украине F-16

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Andrew Medichini / AP

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в воскресенье, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердил, что Нидерланды и Дания поставят Украине истребители F-16.

Истребители будут доставлены на Украину, как только персонал и инфраструктура будут готовы принять мощные самолеты, произведенные США, объявил Рютте.

Зеленский назвал это сообщение историческим и похвалил Рютте за то, что Нидерланды являются первой страной, которая предложила Украине F-16. Президент Украины сказал, что договорился с Рютте о 42 истребителях, добавив, что это только начало.

Рютте и Зеленский рассматривали два самолета F-16 на военной базе, в Нидерландах, где сегодня приземлился самолет Зеленского.

Рютте отказался открыть, сколько истребителей и когда Нидерланды поставит в Украину, только отметил, что это произойдет как можно скорее.

На этой неделе должностное лицо США сообщило, что США подтвердили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет закончено обучение украинских пилотов. Планируется, что обучение украинских пилотов для работы с американскими истребителями F-16 начнется в этом месяце. Должностные лица ранее высказывались о том, что обучение пилотов, скорее всего, продлится от шести до восьми месяцев.

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