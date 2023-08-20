Фото ⟩ Политики померились силами в баскетбольном "Матче берегов"

Команда правого берега отпраздновала победу со счетом 1275:1205, одержав девятую победу в 14 соревнованиях. Labā krasta komanda svinēja uzvaru ar 1275:1205, izcīnot devīto uzvaru 14 sacensībās.

Количество очков, полученных в течение суток обеими командами, умножат на два и преобразуют в евро. Именно столько денег будет пожертвовано на поддержку жителей Украины. А именно - 4960 евро.

Организаторы сообщают, что уже в первом "Матча берегов" десятикратный чемпион Латвии VEF Rīga заработала отрыв для команды правого берега, с результатоми 82:43 победив команду Ghetto Family.

Последним матчем была игра политиков, капитанами команд были председатель Сейма Эдвард Смилтенс и новоизбранный мэр Риги Вилнис Кирсис.

Со счетом 40:18 победила команда Кирсиса, которая представляла левый берег Даугавы.

В прошлом году команды правого берега Даугавы победили с общим результатом 1201:1030. Во время 14 соревнований девять раз побеждала команда правого берега, пять - команда левого берега.