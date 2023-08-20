Главное за 20 августа ⟩ Дорогое электричество, Хаматова учит латышский и крушение российского лунного зонда

21 августа на южном полюсе Луны должен был сесть российский автоматический модуль "Луна-25". Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России и первая российская миссия после начала новой "лунной гонки", в которой участвуют несколько стран. Похоже, она закончилась провалом.

Российский космический зонд "Луна-25" врезался в поверхность Луны, сообщило в воскресенье, 20 августа, российское космическое агентство "Роскосмос".

Администрация президента США Джорджа Байдена допускает, что мирные переговоры между Украиной и Россией должны были начаться уже зимой 2022 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на публикацию Politico.

Беспилотник попытался проникнуть в Москву с юга, но был остановлен силами ПВО - об этом утром в воскресенье, 20 августа, написал в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин, не уточнив подробностей.

В Instagram-аккаунте российского юмориста Максима Галкина, покинувшего РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, появилась публикация, посвященная российскому обстрелу украинского города Чернигова, при котором погибли 7 человек, а пострадали 148. Известно, что среди погибших был шестилетний ребенок.

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