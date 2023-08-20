Август потихоньку подходит к концу. Синоптики уже предупреждают о скором падении температуры. Так что кроме электричества (которое в Латвии, судя по всему, самое дорогое среди стран Балтии) придется платить и за отопление. Не везет и российским ученым - их лунный зонд потерпел крушение. А вот российская актриса Чулпан Хаматова наоборот работает как надо, уже даже сдала экзамен на знание латышского языка. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 20 августа ⟩ Дорогое электричество, Хаматова учит латышский и крушение российского лунного зонда
Новости Латвии:
Как сообщалось, с 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги системы электроснабжения Sadales tīkls и оператора системы распределения Augstsprieguma tīkls, утвержденные Комиссией по регулированию государственных услуг (SPRK). По данным Latvijas Televīzija, эти тарифы в Латвии являются самыми высокими среди стран Балтии.
Переехавшая в Латвию после начала войны в Украине российская актриса Чулпан Хаматова призналась в разговоре с изданием rus.nra.lv, что сдала экзамен на знание латышского языка.
В Даугавпилсе в субботу, 19 августа, в результате взрыва при разогреве газового баллона над огнем пострадал человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В тройке самых высокооплачиваемых игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира, нет ни одного американского спортсмена. При этом в топ-20 попал латвийский форвард Давис Бертанс.
На следующей неделе в Латвии понизится температура воздуха, временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Власти Замбии конфисковали самолет, прибывший в понедельник, 14 августа, из Каира, столицы Египта. В самолете были обнаружены 5,7 миллиона долларов наличными, золотые слитки, оружие и боеприпасы.
21 августа на южном полюсе Луны должен был сесть российский автоматический модуль "Луна-25". Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России и первая российская миссия после начала новой "лунной гонки", в которой участвуют несколько стран. Похоже, она закончилась провалом.
Российский космический зонд "Луна-25" врезался в поверхность Луны, сообщило в воскресенье, 20 августа, российское космическое агентство "Роскосмос".
Администрация президента США Джорджа Байдена допускает, что мирные переговоры между Украиной и Россией должны были начаться уже зимой 2022 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на публикацию Politico.
Беспилотник попытался проникнуть в Москву с юга, но был остановлен силами ПВО - об этом утром в воскресенье, 20 августа, написал в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин, не уточнив подробностей.
В Instagram-аккаунте российского юмориста Максима Галкина, покинувшего РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, появилась публикация, посвященная российскому обстрелу украинского города Чернигова, при котором погибли 7 человек, а пострадали 148. Известно, что среди погибших был шестилетний ребенок.
Интересное чтиво:
Анализируя посылы российской пропаганды с начала украинской войны, можно заметить, что для народа России рисуется новая картина мира, в которой уже ничего не осталось от усилий по созданию демократического государства в девяностых годах прошлого века, равно как и положен конец стараниям президента России Владимира Путина интегрироваться в западное общество после холодной войны, причем точку поставил сам Путин в своей знаменитой мюнхенской речи в 2007 году.
Представьте - вы открываете Instagram, а там семейное фото, на котором трое детей. На первый взгляд - ничего особенного. Простая семейная фотография, размещенная отцом. Лица старших дочерей прикрыты смайликами, а вот лицо самого младшего ребенка - младенца - не прикрыто.
В украинском парламенте впервые попытаются частично декриминализировать порнографию. Авторы инициативы утверждают, что правоохранители борются с ней неэффективно.
"Эстонская мебельная промышленность и продавцы мебели потерпели крах, объемы упали на треть - и это в лучшем случае", - написал 10 августа dv.ee. В тот же день в Пеэтри, волость Раэ, открылся новый мебельный магазин площадью 4500 квадратных метров.
Актер Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел стал гостем передачи Kad viņas satiekas, где обсудил пикантные темы.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Кристине Орбакайте и Анне Седоковой.
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