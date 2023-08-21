Бусулис на сцене, Чичваркин на выставке, а Лобода на море

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Максим Покровский в метро
Евгений Чичваркин был на выставке
София Стужук проводила время с детьми
Maruv снимала ролики
Жена Данилы Поперечного Полина наслаждалась пейзажами Лос-Анджелеса
Лева Би-2 веселился
Татьяна Лазарева и Земфира встретились
Ольга Раецка в подсолнухах
Микс Галвановскис летал на вертолете
Новая Наргиз
Светлана Лобода на море
Маркус Рива верхом на коне
Интарс Бусулис выступал в грозу
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