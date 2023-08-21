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Бусулис на сцене, Чичваркин на выставке, а Лобода на море

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

Максим Покровский в метро

Евгений Чичваркин был на выставке

София Стужук проводила время с детьми

Maruv снимала ролики

Жена Данилы Поперечного Полина наслаждалась пейзажами Лос-Анджелеса

Лева Би-2 веселился

Татьяна Лазарева и Земфира встретились

Ольга Раецка в подсолнухах

Микс Галвановскис летал на вертолете

Новая Наргиз

Светлана Лобода на море

Маркус Рива верхом на коне

Интарс Бусулис выступал в грозу

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