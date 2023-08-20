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Латвийский баскетбольный союз публично извинился за коммуникацию со спортивным журналистом

rus.tvnet.lv
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Журналист Матисс Тимофеевс
Журналист Матисс Тимофеевс Фото: Ekrānuzņēmums no Latvijas Televīzijas

После острой реакции на допуск спортивного журналиста Латвийского телевидения (LTV) Матиса Тимофеева в сборную Латвии, Латвийский баскетбольный союз (LBS) пообещал улучшить коммуникацию со СМИ, говорится в сообщении LBS.

Редакция спортивных новостей LTV в субботу, 19 августа, сообщила, что к Тимофеевву LBS применил штрафные санкции за то, что он задал неприятный вопрос главному тренеру Луке Банчи.

В лагере, в Лиепае, был задан вопрос, почему нельзя интервьюировать игроков, привел к тому, что позднее в Риге на тренировке в сборной Тимофеев был оставлен за дверьми.

LTV также сообщает, что перед вылетом сборной телевидение из отдела коммуникации LBS получила приглашение отразить проводы сборной Латвии в аэропорту, заявив, что это не может делать Тимофеев.

В ответ на возмущение, выраженное в социальных сетях, в воскресенье в Twitter LBS объявил, что принимает критику о прежнем сотрудничестве с представителями СМИ. Также LBS извинился за решения, которые были приняты в коммуникации с спортивными журналистами.

LBS также обещает в дальнейшем передавать информацию конкретно и понятно, говорится в сообщении организации.

В этом году LBS также получил много критики за недостаточную информацию о сборных игроках мужской баскетбольной сборной, в том числе долгое время не было ясности о том, будет ли играть Кристап Порзиньгис в финальном турнире Кубка мира.

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