Видео ⟩ Тракторист в поле нашел уникальное свидетельство Второй мировой войны

Бункер , который был глубоко зарыт и хорошо сохранился, был пуст. В нем не было ни останков, ни оружия, ни других вещей.

"80 лет под землей, в принципе он был как консервирован. Реально в этом бункере была вода, но не поступает воздух, не поступает кислород, потому что слой земли достаточно впечатляет, приблизительно 1,2-1,5 метра. После этого было три яруса с бревнами, которые были разрезаны. В отличие от многих других бункеров, встречающихся на линии фронта, этот бункер образован почти как деревянное здание, имеющее угловые соединения. Бревна пронумерованы, что свидетельствует о том, что этот бункер был создан в другом месте, затем разобран и транспортирован сюда", - говорит очевидец Лаурис Юревицс.