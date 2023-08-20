Видео ⟩ Тракторист в поле нашел уникальное свидетельство Второй мировой войны

В поле некого крестьянина был обнаружен бункер Второй мировой войны, который очень хорошо сохранился, сообщает Латвийское телевидение.
Местонахождение бункера пока держится в тайне, чтобы нелегальные копатели не уничтожили его. Он был найден случайно. При работе трактора под колесами разверзлась земля.
Бункер, который был глубоко зарыт и хорошо сохранился, был пуст. В нем не было ни останков, ни оружия, ни других вещей.
"80 лет под землей, в принципе он был как консервирован. Реально в этом бункере была вода, но не поступает воздух, не поступает кислород, потому что слой земли достаточно впечатляет, приблизительно 1,2-1,5 метра. После этого было три яруса с бревнами, которые были разрезаны. В отличие от многих других бункеров, встречающихся на линии фронта, этот бункер образован почти как деревянное здание, имеющее угловые соединения. Бревна пронумерованы, что свидетельствует о том, что этот бункер был создан в другом месте, затем разобран и транспортирован сюда", - говорит очевидец Лаурис Юревицс.
Бункер был найден на бывшей немецкой защитной линии, где произошли последние сражения летом 1945 года.
При обследовании поля на его территории были найдены также взрывчатки времен войны.
Видео: сюжет LTV
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!