Британка со стомой намерена в одиночку переплыть Ла-Манш

Ее сын Сэм родился недоношенным, его извлекали щипцами, и эта процедура привела к сильным разрывам тканей промежности.

Сначала врачи сказали Джилл, что травма не такая серьезная – разрыв второй степени, однако после повторного осмотра установили разрыв третей степени и зашивали ткани уже с таким диагнозом.

Сын Джилл Касл Сэм родился в октябре 2011 года Фото: Gill Castle

Однако два дня спустя боль начала усиливаться, Джилл также обнаружила, что у нее недержание мочи. «Я говорила акушеркам, что боль все время усиливается. Каждый раз, когда я ходила в туалет, мне приходилось дергать за шнур экстренной помощи, но мне говорили, что все нормально. В конце концов я упала от боли на пол в коридоре».

Сэм родился недоношенным, при родах пришлось использовать щипцы Фото: Gill Castle

Дальнейшие обследования показали, что на самом деле у Джилл были разрывы четвертой степени, которые привели к неизлечимой травме.

Через две недели ее выписали из больницы с новорожденным сыном и стомой — пластиковым мешком для сбора кала.

Джилл вспоминает, что первые несколько недель дома были «непрекращающимся адом».