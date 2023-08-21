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Британка со стомой намерена в одиночку переплыть Ла-Манш

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BBC
Джилл Касл хочет, чтобы люди не стыдились своих калоприемников
Джилл Касл хочет, чтобы люди не стыдились своих калоприемников Фото: Chris Castle/BBC

Когда бывшая полицейская Джилл Касл родила сына в октября 2011 года, она была очень счастлива. Однако ее счастье омрачилось серьезной травмой, полученной при родах и изменившей всю ее жизнь.

Ее сын Сэм родился недоношенным, его извлекали щипцами, и эта процедура привела к сильным разрывам тканей промежности.

Сначала врачи сказали Джилл, что травма не такая серьезная – разрыв второй степени, однако после повторного осмотра установили разрыв третей степени и зашивали ткани уже с таким диагнозом.

Сын Джилл Касл Сэм родился в октябре 2011 года
Сын Джилл Касл Сэм родился в октябре 2011 года Фото: Gill Castle

Однако два дня спустя боль начала усиливаться, Джилл также обнаружила, что у нее недержание мочи. «Я говорила акушеркам, что боль все время усиливается. Каждый раз, когда я ходила в туалет, мне приходилось дергать за шнур экстренной помощи, но мне говорили, что все нормально. В конце концов я упала от боли на пол в коридоре».

Сэм родился недоношенным, при родах пришлось использовать щипцы
Сэм родился недоношенным, при родах пришлось использовать щипцы Фото: Gill Castle

Дальнейшие обследования показали, что на самом деле у Джилл были разрывы четвертой степени, которые привели к неизлечимой травме.

Через две недели ее выписали из больницы с новорожденным сыном и стомой — пластиковым мешком для сбора кала.

Джилл вспоминает, что первые несколько недель дома были «непрекращающимся адом».

«Стома постоянно подтекала, я не могла присесть около шести месяцев, у меня были постоянные инфекции и я все время попадала в больницу, — вспоминает она. — Мне также постоянно приходилось проводить встречи по работе и с адвокатом, и все это — с маленьким ребенком (муж Джилл, Крис, работал водителем и все время был в разъездах). Трудно описать словами, как мне было тяжело».

У Джилл диагностировали посттравматическое расстройство, стресс и депрессию.

В итоге система здравоохранения согласилась на внесудебную компенсацию в связи с халатностью, однако к тому времени Джилл уже ушла из полиции Западного Йоркшира на пенсию по инвалидности .

По ее словам, потеря любимой работы стала самым тяжелым испытанием. «Я всегда хотела эту работу, она всегда восхищала меня, я понимала, что делаю что-то полезное, и вдруг все это закончилось».

По данным Ассоциации постродовых травм (BTA), ежегодно около 30 тыс. женщин в Великобритании переживают травматические роды. Из них около 16 тыс. сталкиваются с разрывами третьей и четвертой степени, которые вызывают сильные боли, недержание, а в редких, как у Джилл, случаях требуют стомы.

Джилл придумала специальный плакат, объясняющий, что и зачем она делает
Джилл придумала специальный плакат, объясняющий, что и зачем она делает Фото: Gill Castle

Через три года после рождения Сэма Джилл прочитала статью о спортсменке-троеборце со стомой, и тут ее осенило: оказывается, она тоже может жить активной жизнью.

Джилл вступила в триатлон-клуб, выполнила условия челленджа трех вершин (когда за определенный срок, обычно до трех дней, нужно подняться на три горных вершины в Британии) и даже выполнила половину условий триатлон-состязания «Железный человек», проплыв 1,2 мили (около 1,8 км), проехав на велосипеде 56 миль (примерно 85 км) и пробежав полумарафон.

Она также организовала благотворительную организацию Chameleon Buddies в помощь женщинам в Великобритании и других странах, получившим тяжелые травмы при рождении детей.

Джилл собрала для своей благотворительной организации более 40 тыс. фунтов (около 44 тыс. евро), принимая участие в разных состязаниях, включая скай-дайвинг
Джилл собрала для своей благотворительной организации более 40 тыс. фунтов (около 44 тыс. евро), принимая участие в разных состязаниях, включая скай-дайвинг Фото: SKY HIGH SKYDIVING

Однако с самым серьезным вызовом Джилл столкнулась, когда кто-то из друзей спросил ее, не хотела бы она переплыть Ла-Манш.

Джилл собирается предпринять попытку переплыть Ла-Манш в конце августа
Джилл собирается предпринять попытку переплыть Ла-Манш в конце августа Фото: Hollister

Поначалу ее реакция была резко негативной, но поразмыслив, Джилл пришла к выводу, что это уникальная возможность, с одной стороны, рассказать о женщинах, получивших травмы при родах, а с другой — доказать, что и со стомой можно много чего добиться в жизни.

Джилл еще три года назад зарезервировала место среди тех, кто хотел бы переплыть Ла-Манш, и с тех пор не прекращает упорные тренировки, занимаясь плаванием по 12 часов в неделю в своем местном бассейне и в море (она живет на побережье). В рамках подготовки к важному заплыву она уже завершила шестичасовой ночной марафон у берегов Дувра и надеется в конце августа покорить Ла-Манш.

Чтобы добраться до берегов Франции, Джилл придется проплыть по меньшей мере 21 милю (более 30 км)
Чтобы добраться до берегов Франции, Джилл придется проплыть по меньшей мере 21 милю (более 30 км) Фото: Hollister

Джилл во время заплыва будет сопровождать катер, однако она не должна будет касаться его, а воду и еду ей будут подавать на специальном шесте, без контакта с людьми.

Хотя расстояние до Франции по прямой не превышает 30 км, течение и волны могут заметно удлинить этот путь, так что, скорее всего, ей предстоит провести в воде более 20 часов.

Джилл вот уже три года готовится к важному заплыву
Джилл вот уже три года готовится к важному заплыву Фото: Hollister

Поскольку никто до Джилл не пытался переплывать Ла-Манш со стомой, она не знает точно, какие трудности могут возникнуть в пути, и не заработает ли она новую инфекцию.

Но она не унывает: «Я хочу привлечь внимание к женщинам, получившим постродовые травмы, я хочу собрать средства для своей благотворительности, но главное — я делаю это для одного человека — моего сына».

«Я хочу, чтобы он знал — это не его вина, и что у него — крутая мама, которая не позволит ничему помешать ей делать удивительные вещи».

Джилл с сыном Сэмом
Джилл с сыном Сэмом Фото: Gill Castle

Оригинал этого текста на английском языке можно прочитать здесь.

BBC
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