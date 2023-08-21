Минобороны РФ заявило о двух сбитых беспилотниках в Московской области

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", - сообщил он в Telegram.