Минобороны РФ заявило о двух сбитых беспилотниках в Московской области

Утром в понедельник, 21 августа, Министерство обороны России заявило, что в Московской области снова были сбиты беспилотники, сообщает Русская служба ВВС.
По информации министерства, "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" был сбит в 6:50.
"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет", - цитирует Минобороны РИА "Новости".
Русская служба ВВС отмечает, что Покровское находится примерно в 65 километрах к западу от Москвы.
Вскоре после этого Минобороны выступило с сообщением о еще одном сбитом беспилотнике.
"21 августа в 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - говорится в сообщении.
После этого в аэропортах Москвы были приостановлены полеты. Телеграм-канал Baza утверждает, что полеты приостановлены во всех четырех столичных аэропортах. Вскоре аэропорты Внуково и Домодедово восстановили работу в штатном режиме.
Пострадали два человека
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков беспилотника в Истре.
"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", - сообщил он в Telegram.
Между тем, российская пропагандистка и Глава RT Маргарита Симоньян в Telegram написала, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал недалеко от ее дома.
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала она.
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