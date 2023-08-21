Новый директор Национального театра умолчал о расследовании VID в отношении его фирмы

Он подтвердил программе Латвийского телевидения De facto, что налогово-таможенная полиция продолжает расследовать дело о сделках его компании.

Однако и Министерство культуры, и сам Витолс считают, что это не помешает ему руководить театром.

Согласно данным земельной книги, Витолсу принадлежит компания Ultimo Investment, которая до недавнего времени была объектом интересов отдела расследования финансовых преступлений налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID).

Витолс и его компания владеют несколькими квартирами, в том числе в доме на улице Стрелниеку, 2 в тихом центре Риги. На некоторые из этих квартир по требованию VID был наложен арест, в том числе на лично принадлежащие Витолсу, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в рамках уголовного процесса.

Налогово-таможенная полиция отказалась прокомментировать De facto, продолжается ли расследование дела, но в прокуратуре подтвердили, что оно находится в стадии расследования. По данным De facto, дело было начато в мае 2020 года по подозрению в отмывании денег.

Сам Витолс считает, что, не сообщив конкурсной комиссии об уголовном процессе, не скрыл ничего, что могло бы поставить под угрозу его репутацию, так как подозрения не подтвердились.