Главное за 21 августа ⟩ Как сдают экзамен для ВНЖ, закрытие железнодорожных станций и выросшие цены за электричество

Предприятие Liepājas autobusu parks в понедельник отменило 33 автобусных рейса в направлении Кекавы, сообщает агентство LETA.

Сеть магазинов Coop в Эстонии убрала из продажи польский лук, поскольку в нем обнаружены остатки пестицидов, превышающие допустимые нормы ЕС. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии сообщила, что в некоторых оптовых партиях лука из Польши обнаружены остатки двух средств для защиты растений, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

За рубежом:

Украина готова обменять российский город Белгород на членство в НАТО, вечером в воскресенье пошутил президент Украины Владимир Зеленский.

Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Беларуси призвало всех граждан США немедленно покинуть территорию Беларуси, сообщается на сайте посольства.

Управляющая брендом Domino's Pizza в России компания DP Eurasia N.V. не смогла продать российский бизнес и инициировала его банкротство.

После двухнедельного путешествия огромный реактор для крупнейшего проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, принадлежащей концерну Orlen, в понедельник около 10 часов утра прибыл к месту назначения - на завод в Юодейкяй Мажейкского района.

​Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

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Радостной новостью поделилась Сабине из Вилькенской волости Лимбажского края - ее маленькую дочь Лоте можно будет увидеть в популярном сериале "Сиси" (Sisi), в котором девочка получила роль дочери императрицы Сиси, сообщает Латвийское телевидение.

Ирландский лоукостер Ryanair тонко разыграл одного из своих пассажиров, который во время полета сделал предложение своей девушке, сообщает американское издание Insider.

В минувшую пятницу самка снежного барса Макалу, которая живет в Таллиннском зоопарке, отправилась к стоматологу: доктор Ив Дебошер из Бельгии вылечил ей три клыка.

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