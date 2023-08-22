Определились полуфиналисты Кубка Латвии по футболу

"Лиепая" пробилась в полуфинал Кубка Латвии, разгромив команду "Бейтар" со счётом 7:0. Хет-триком в составе победителей отметился Нино Ноорданус, ещё по голу забили Давит Самуркасови, Мухамаду Диава, Бакари Сане и Анри Станич.

Путёвку в 1/2 финала заработала также RFS, которая победила футбольный клуб JDFS Alberts со счётом 4:1. Дублем в составе победителей отметился Эмерсон, ещё по голу забили Драголюб Савич и Флорис Диаве. JDFS Alberts ответил голом Эмилса Эвелонса.

"Валмиера" не смогла выйти в полуфинал Кубка Латвии, уступив с минимальным счётом "Тукумсу" - 0:1. Единственный гол на 7-й минуте встречи забил Богдан Самойлов.

Последним полуфиналистом стала "Рига", которая победила "Ауду" - действующего обладателя Кубка Латвии. Матч завершился со счётом 4:0 благодаря голам Абдулрахмана Тайво, Мухамеда Нгома, Антони Контрерас и Луис Иберико.

Финал Кубка Латвии состоится 25 октября.