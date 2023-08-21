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Пьяный мотоциклист похвастался полицейским, что его ловят уже в 26-й раз

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Мотоциклетный шлем. Иллюстративное фото
Мотоциклетный шлем. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Чтобы узнать, какие вызовы актуальны в конце лета для сотрудников муниципальной полиции Риги, передача Degpunktā отправилась в ночной патруль вместе с полицейскими.

На улицах было заметно движение, однако все отдыхали без инцидентов. До момента, пока не был получен призыв о помощи - на этот раз от другого экипажа. Мужчину поймали, когда он управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, и вел он себя агрессивно.

Стражи порядка обыскали нарушителя, что разозлило его еще больше - мужчина пустил в дело весь свой словарный запас.

На место происшествия была вызвана и Государственная полиция, чтобы выяснить степень его опьянения. Нарушитель рассказал, что он пил виски и он - именно тот, кто девять лет назад с 3,16 промилле в Юрмале убегал от стражей порядка. Было видно, что куда больше наказания за содеянное его тревожит предстоящая реакция жены.

Водитель не скрывал, что это уже 26-й раз, когда его останавливают за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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