Усик против Дюбуа: букмекеры назвали наиболее вероятный исход боя

Напомним, 26 августа в польском Вроцлаве на Tarczyński Arena состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульное противостояние между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону будут все титулы украинца.

Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом поединка. Коэффициент на победу украинца составляет 1,12, на ничью - 36,00, а на победу Дюбуа - 9,80.

Наиболее вероятным исходом противостояния аналитики считают победу Усика нокаутом или техническим нокаутом с коэффициентом 1,50. Далее идёт победа украинца по очкам - 3,60.

С прогнозами букмекеров не согласен бывший чемпион мира Карл Фрэмптон, который считает, что Дюбуа несправедливо списывают со счетов.

"У парня есть шанс. Если он использует всю свою энергию, у него действительно есть шанс. Сомневаюсь, что Усик сможет его нокаутировать с одного удара. Если есть кто-то в этом бою, кто может нокаутировать одним ударом, так это Даниэль Дюбуа. Он является панчером в этом противостоянии", - цитирует британца Boxing News 24/7.

Дюбуа последний поединок провёл против Кевина Лерены в декабре 2022 года. В этом противостоянии Даниэль одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение.

Усик в последний раз выходил на ринг против британца Энтони Джошуа в августе 2022 года. Этот бой продлился все 12 раундов и завершился в пользу украинца раздельным решением судей. В его активе 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.