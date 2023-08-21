Зеленский в парламенте Дании: Все соседи России под угрозой

Парламентарии встретили Зеленского аплодисментами. В своем обращении он заявил, что если Украина не устоит против российского вторжения, то возникнет угроза для всех соседей России и "демократий мира".

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите... Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит", - сказал президент, подчеркнув, что Украине удастся выстоять и он стремится к тому, чтобы партнеры это "услышали, увидели и почувствовали".

Зеленский поблагодарил союзников за оружие

"Путин верил, что жестокость способна переписать историю целого континента. Он верил только в силу, верил в насилие, и поэтому он слаб. Мы верим в нечто совершенно другое и поэтому мы вместе становимся сильнее", - продолжил Зеленский, поблагодарив затем союзников за предоставленное Украине оружие.

"Спасибо за "гарпуны", россияне их боятся, за "Цезари", "Леопарды", "Брэдли", дроны - они боятся дронов - артиллерию, машины для разминирования. Спасибо", - сказал украинский президент.

Зеленский за выходные посетил Швецию, Нидерланды и Данию

За минувшие выходные дни президент Украины посетил Швецию, Нидерланды и Данию. В ходе визита в Швецию были стороны договорились о производстве техники в Украине и начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.