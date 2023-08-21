Скандал с польским луком в Эстонии отозвался и в Латвии

Как сообщает эстонский новостной портал ERR, в общей сложности 16 тонн лука были доставлены в Эстонию через литовского дистрибьютора и продавались во всех магазинах Coop.

Эксперт Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Латвии Санта Ливиня напомнила, что в ЕС для эффективного и быстрого обмена информацией введена система оперативного оповещения о рисках, связанных с продуктами питания, и из системы не поступало информации о луке с повышенным содержанием остатков пестицидов, который продавался бы в Латвии, поэтому оснований для беспокойства нет.

Однако руководитель ассоциации Latvijas Dārznieks Янис Берзиньш придерживается иного мнения и призывает PVD активнее следить за рынком, проводя по возможности внеочередные проверки.

"Зачем импортировать лук из Польши, если местные производители уже собирают новый урожай? Некоторые производители говорят, что магазины не берут их продукцию. К сожалению, таково отношение к местным производителям. Я давно настаиваю на том, что продукты на развес должны выставляться в магазинах в упаковке поставщика и страна происхождения должна быть указана крупными буквами. Мы говорим о здоровом питании, а сами не знаем, что едим", - говорит Берзиньш.

В этом году вновь были случаи, когда нефасованная местная продукция "разбавлялась" импортной, в результате потребители были введены в заблуждение.

По данным официальных проверок, латвийские продукты питания являются одними из самых "чистых" в ЕС. В лабораториях стран ЕС были проверены образцы 118 латвийских продуктов, и 87,29% не содержали остатков средств защиты растений, в 12,7% образцов они были в допустимом количестве, и ни в одном не был превышен максимально допустимый уровень.