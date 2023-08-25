Латвийские баскетболисты стартуют на чемпионате мира. Что нужно знать?

Лука Банки Фото: Edijs Pālens/LETA

Ливанцы в своих проверочных матчах обыграли Иран (73:66), Саудовскую Аравию (81:77 и 83:68), Египет (70:64), а затем проиграли Бахрейну (83:87), Камеруну (99:109), Кот-д'Ивуару (67:77), Мексике (70:88) и команде Университета Аризоны "Уайлдкэтс" (71:85).

В официальном рейтинге FIBA сборная Латвии находится на 29-м месте, а Ливана - на 43-й позиции. Латвия и Ливан до сих пор ни разу не встречались.

Соперниками сборной Латвии в группе "Н" будут также Франция и Канада, которые сыграют друг против друга в 16:30 по латвийскому времени. Обе сборные входят в число претендентов на медали мирового первенства.

Помимо Франции и Канады в числе главных претендентов на победу в турнире как обычно является сборная США, которая на прошлом чемпионате мира с треском провалилась (вылетела на стадии четвертьфинала) и теперь жаждет реванша. Из тех, кого стоит также причислить к фаворитам, - Испания и Австралия.

Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16 место, а третья и четвёртая команды - за 17-32 место.

В своём следующем матче сборная Латвии в воскресенье в 16:30 сыграет против Франции, а затем во вторник в 16:30 против Канады.

Чемпионат мира является одним из этапов квалификации к ближайшим Олимпийским играм, которые летом 2024 года примет Париж. Для попадания на Олимпиаду латвийской сборной нужно оказаться в числе 22 лучших команд турнира.

Финальный турнир чемпионата мира пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.