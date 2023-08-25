Латвийские баскетболисты стартуют на чемпионате мира. Что нужно знать?

Уже сегодня сборная Латвии проведёт свой первый матч на чемпионате мира по баскетболу. Каким будет турнир для подопечных Луки Банки?
В своём первом матче на чемпионате мира латвийские баскетболисты сыграют против сборной Ливана. Начало игры в 12:15 по латвийскому времени.
На нынешнем турнире сыграют 32 команды, среди которых четыре дебютанта: Грузия, Южный Судан, Кабо-Верде и Латвия.
Латвийская команда под руководством Луки Банки отправилась в Азию без нескольких потенциальных лидеров в составе. Кристап Порзиньгис, Янис Стрелниекс и Рихард Ломажс не помогут команде из-за травм. Также в составе сборной не будет Марека Мейериса и Яниса Тиммы, которых в последний момент главный тренер решил исключить из команды.
На подготовительном этапе сборная Латвии провела шесть проверочных матчей, в пяти из которых одержала победу. В последнем матче перед чемпионатом мира латвийские баскетболисты крупно уступили Литве - 69:93.
Во многом сборная Латвии должна быть благодарна итальянскому специалисту Луке Банки, который прервал многолетнюю неудачную тенденцию и вывел команду на дебютный чемпионат мира.
58-летний специалист возглавил сборную Латвии в 2021 году и с тех пор команда под его руководством одержала 23 победы в 27 играх. В апреле этого года Латвийский баскетбольный союз (LBS) продлил контракт с Банки до Евробаскета-2025, который примет Рига.
Ливанцы в своих проверочных матчах обыграли Иран (73:66), Саудовскую Аравию (81:77 и 83:68), Египет (70:64), а затем проиграли Бахрейну (83:87), Камеруну (99:109), Кот-д'Ивуару (67:77), Мексике (70:88) и команде Университета Аризоны "Уайлдкэтс" (71:85).
В официальном рейтинге FIBA сборная Латвии находится на 29-м месте, а Ливана - на 43-й позиции. Латвия и Ливан до сих пор ни разу не встречались.
Соперниками сборной Латвии в группе "Н" будут также Франция и Канада, которые сыграют друг против друга в 16:30 по латвийскому времени. Обе сборные входят в число претендентов на медали мирового первенства.
Помимо Франции и Канады в числе главных претендентов на победу в турнире как обычно является сборная США, которая на прошлом чемпионате мира с треском провалилась (вылетела на стадии четвертьфинала) и теперь жаждет реванша. Из тех, кого стоит также причислить к фаворитам, - Испания и Австралия.
Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16 место, а третья и четвёртая команды - за 17-32 место.
В своём следующем матче сборная Латвии в воскресенье в 16:30 сыграет против Франции, а затем во вторник в 16:30 против Канады.
Чемпионат мира является одним из этапов квалификации к ближайшим Олимпийским играм, которые летом 2024 года примет Париж. Для попадания на Олимпиаду латвийской сборной нужно оказаться в числе 22 лучших команд турнира.
Финальный турнир чемпионата мира пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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