Видео ⟩ Из питомника в Марупе украли два дорогих дерева

Садовница Антра рассказала, что за японскими деревьями Bonsai Niwak нужно очень тщательно ухаживать, поэтому цена декоративного растения была высокой.

Воры унесли два экземпляра, по пути украв еще несколько сосен.

Владелец питомника Dārzs zem saules, говорит, что полиция приняла заявление и работает над выяснением местонахождения украденных деревьев.

Видео: Сюжет программы Degpunktā