Видео ⟩ Из питомника в Марупе украли два дорогих дерева

В ночь на воскресенье, 21 августа, в Марупском крае воры похитили два дерева бонсай из питомника на улице Рудзрогу, сообщает программа Degpunktā.
Садовница Антра рассказала, что за японскими деревьями Bonsai Niwak нужно очень тщательно ухаживать, поэтому цена декоративного растения была высокой.
Воры унесли два экземпляра, по пути украв еще несколько сосен.
Владелец питомника Dārzs zem saules, говорит, что полиция приняла заявление и работает над выяснением местонахождения украденных деревьев.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!