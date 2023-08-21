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Видео ⟩ Из питомника в Марупе украли два дорогих дерева

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Украли два дорогих дерева бонсай
Украли два дорогих дерева бонсай Фото: Matrix Reloaded/Shutterstock

В ночь на воскресенье, 21 августа, в Марупском крае воры похитили два дерева бонсай из питомника на улице Рудзрогу, сообщает программа Degpunktā.

Садовница Антра рассказала, что за японскими деревьями Bonsai Niwak нужно очень тщательно ухаживать, поэтому цена декоративного растения была высокой.

Воры унесли два экземпляра, по пути украв еще несколько сосен.

Владелец питомника Dārzs zem saules, говорит, что полиция приняла заявление и работает над выяснением местонахождения украденных деревьев.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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