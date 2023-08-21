Аболс об игре в КХЛ: я бы не поехал туда даже за 10 миллионов

Нападающий латвийской хоккейной команды Родриго Аболс рассказал изданию Helsingborgs Dagblad, что не согласится бы играть в КХЛ ни за какие деньги.
В следующем сезоне Аболс будет представлять клуб "Регле" в Высшей лиги Швеции, а до этого он выступал за "Эребру" в Швеции.
"Поскольку Латвия находится в НАТО, нам не о чем беспокоиться, но страшно, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги", - сказал он.
"Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Если бы мне сейчас предложили 10 миллионов за игру в КХЛ - я бы не пошел. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые переходят туда сейчас", - сказал форвард сборной Латвии.
Бывший вратарь сборной Латвии Янис Калниньш в следующем сезоне сыграет за хабаровскую команду КХЛ "Амур".
В прошлом сезоне нападающий Николай Елисеев играл в КХЛ за владивостокский "Адмирал". Сообщается, что у обоих этих спортсменов не будет возможности вернуться в сборную Латвии.
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