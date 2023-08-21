Аболс об игре в КХЛ: я бы не поехал туда даже за 10 миллионов

В следующем сезоне Аболс будет представлять клуб "Регле" в Высшей лиги Швеции, а до этого он выступал за "Эребру" в Швеции.

"Поскольку Латвия находится в НАТО, нам не о чем беспокоиться, но страшно, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги", - сказал он.

"Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Если бы мне сейчас предложили 10 миллионов за игру в КХЛ - я бы не пошел. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые переходят туда сейчас", - сказал форвард сборной Латвии.