Доклад HRW: саудовские пограничники расстреливают мигрантов, пытающихся пересечь границу

Карта Фото: BBC

Правительство Саудовской Аравии заявило, что серьезно относится к обвинениям, но решительно отвергло утверждения ООН о систематичности и масштабности убийств.

«Исходя из ограниченности предоставленной информации, — говорится в заявлении саудовского правительства, — власти Королевства не обнаружили никакой информации или доказательств, подтверждающих или обосновывающих эти утверждения».

Однако в июле международная исследовательская сеть Mixed Migration Centre опубликовала новые утверждения об убийствах на границе, основанные на собственных интервью с пострадавшими. Те рассказали о большом количестве гниющих трупов, разбросанных по всей приграничной территории, о жестоком обращении саудовских пограничников с захваченными мигрантами и о применении пулеметов и минометов для обстрела больших групп людей.

Трупы Фото: BBC

На сегодняшний день доклад Human Rights Watch – наиболее подробный: в нем приводятся многочисленные свидетельства очевидцев и спутниковые снимки пунктов пересечения границы, где, как утверждается, были совершены многие убийства, а также импровизированные места захоронения погибших.

В отчете также описывается центр содержания под стражей в Монаббихе, расположенном на территории Йемена, где мигранты ждут отправки к границе в сопровождении вооруженных контрабандистов.

По словам одного из мигрантов, опрошенных HRW, охрану Монаббиха осуществляют йеменские повстанцы-хуситы, которые работают вместе с контрабандистами.

Хотя доклад HRW охватывает события до июня этого года, Би-би-си обнаружила свидетельства того, что убийства на границе продолжаются.

На свежих кадрах, полученных Би-би-си из северного города Саада и датированных минувшей пятницей, видно, как мигранты, получившие ранения на границе, приходят в больницу. На близлежащем кладбище также появились новые захоронения.

Би-би-си обратилась к правительству Саудовской Аравии за комментариями по поводу докладов ООН, Mixed Migration Centre и Human Rights Watch, но ответа не получила.

Контекст Фото: BBC

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