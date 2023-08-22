До начала учебного года осталось меньше двух недель, но некоторые школы все еще испытывают нехватку учителей. По сообщению Латвийского телевидения, некоторые учителя решили расторгнуть свои трудовые отношения именно из-за языковых требований.
Видео ⟩ В Даугавпилсе несколько педагогов уволились из-за требования знания латышского
До начала учебного года осталось меньше двух недель, а в латвийских школах не хватает 645 штатных педагогов. В детских садах Риги - около 100 вакансий, а в школах больше всего ощущается нехватка учителей латышского языка, особенно в школах национальных меньшинств.
Как отмечает Латвийское телевидение, несколько педагогов прекратили свои трудовые отношения из-за недостаточного знания госязыка. Так, в даугавпилсских детских садах по этой причине с работы уволились более 20 педагогов. Некоторые обошли требование проверки, сменив должность на помощника педагога или няню.
Центр государственного языка сообщает, что недостаточную оценку владения языком получили 116 латвийских преподавателей, из них 35 были отстранены от работы, а 57 освобождены от занимаемых должностей. Несколько учителей уволились по собственной инициативе.
Советник Латвийской ассоциации самоуправлений по вопросам образования Инара Дундуре утверждает, что в ближайшие годы ситуация с нехваткой педагогов станет более выраженной, поскольку в настоящее время языковые требования установлены для учителей первых, третьих и седьмых классов, а с 2025 года это требование будет применяться к преподавателям во всех классах.
Видео: Сюжет передачи Латвийского телевидения (на латышском языке)
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