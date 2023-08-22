Видео ⟩ В Даугавпилсе несколько педагогов уволились из-за требования знания латышского

До начала учебного года осталось меньше двух недель, а в латвийских школах не хватает 645 штатных педагогов. В детских садах Риги - около 100 вакансий, а в школах больше всего ощущается нехватка учителей латышского языка, особенно в школах национальных меньшинств.

Как отмечает Латвийское телевидение, несколько педагогов прекратили свои трудовые отношения из-за недостаточного знания госязыка. Так, в даугавпилсских детских садах по этой причине с работы уволились более 20 педагогов. Некоторые обошли требование проверки, сменив должность на помощника педагога или няню.

Центр государственного языка сообщает, что недостаточную оценку владения языком получили 116 латвийских преподавателей, ​​из них 35 были отстранены от работы, а 57 освобождены от занимаемых должностей. Несколько учителей уволились по собственной инициативе.

Советник Латвийской ассоциации самоуправлений по вопросам образования Инара Дундуре утверждает, что в ближайшие годы ситуация с нехваткой педагогов станет более выраженной, поскольку в настоящее время языковые требования установлены для учителей первых, третьих и седьмых классов, а с 2025 года это требование будет применяться к преподавателям во всех классах.

Видео: Сюжет передачи Латвийского телевидения (на латышском языке)