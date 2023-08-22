Рома Зверь выступил перед военными РФ в Украине. Раньше он высказывался против вторжения

Солист группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российского провоенного блогера Семена Пегова.
На видеозаписи его визита видно, как Роман Билык в шлеме и бронежилете наблюдает за пуском снаряда, а после поет под гитару.
"Медуза" сообщает, что музыкант находился в расположении одного из формирований самопровозглашенной ДНР.
Ранее лидер группы "Звери" считался противником войны. 28 февраля 2022 года группа опубликовала антивоенное заявление. Сам Билык также высказался против вторжения в личном Instagram. Сейчас обе эти записи недоступны.
В июне группа "Звери" должна была выступать на Петербургском международном экономическом форуме, но выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.
Роман Билык с 12 до 15 лет жил в Мариуполе, а после - в Киеве.
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