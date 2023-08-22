Рома Зверь выступил перед военными РФ в Украине. Раньше он высказывался против вторжения

На видеозаписи его визита видно, как Роман Билык в шлеме и бронежилете наблюдает за пуском снаряда, а после поет под гитару.

"Медуза" сообщает, что музыкант находился в расположении одного из формирований самопровозглашенной ДНР.

Ранее лидер группы "Звери" считался противником войны. 28 февраля 2022 года группа опубликовала антивоенное заявление. Сам Билык также высказался против вторжения в личном Instagram. Сейчас обе эти записи недоступны.

В июне группа "Звери" должна была выступать на Петербургском международном экономическом форуме, но выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

Роман Билык с 12 до 15 лет жил в Мариуполе, а после - в Киеве.