Встретить закат или обучиться мастерству: в Риге открылся новый яхт-клуб, цены приятно удивят

Что по ценам? Организация подчеркивает, что желает сделать яхтинг доступным для каждого. Например, прогулка для встречи заката обойдется в 25 евро, а двухчасовая обучающая тренировка с капитаном - в 15 евро.

Как записаться? Впереди у организации еще множество планов, мероприятий и поездок за рубеж. Отправиться в путешествие, начать обучение и узнать подробнее о ценах можно, написав в директ в Instagram клуба или позвонив по телефону +371 28390481.

Сам клуб базируется на улице Матрожу, 15, Кипсала Фото: WindForce

Бонус! Кроме того, до 31 августа WindForce на своей странице в Instagram проводит конкурс с ценными призами, где каждый может попытаться выиграть поездку на яхте со встречей заката или же обучение ремеслу яхтинга у капитана. Все подробности для участия - в посте ниже (нажмите на него, чтобы увидеть все условия):