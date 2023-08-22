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Пригожин опубликовал первое видео после неудачного бунта

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Лидер ЧВК "Вагнер" на кадрах видео, снятом, предположительно, в Африке
Лидер ЧВК "Вагнер" на кадрах видео, снятом, предположительно, в Африке Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter

В понедельник, 21 августа, в связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах была опубликована первая видеозапись лидера группы Евгения Пригожина после мятежа, произошедшего в конце июня.

На кадрах, которые, предположительно, сняты в Африке, Пригожин в камуфляже стоит в пустынной местности с автоматом в руке, а поблизости видны вооруженные люди и автомобили.

Посвятив несколько слов "величию России на всех континентах", Пригожин добавляет, что "Вагнер" вербует людей. В видео также показан номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы подать заявку.

После неудавшегося военного переворота в России в июне несколько тысяч "вагнеровцев" были отправлены в Беларусь. Туда же прибыл и Пригожин, но через несколько дней стало известно, что он покинул страну.

Ранее ЧВК "Вагнер" активно использовалась в полномасштабном военном вторжении РФ в Украину, в том числе в битве за Бахмут.

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