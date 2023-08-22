Пригожин опубликовал первое видео после неудачного бунта

First proper Prigozhin video since the mutiny. He claims he’s in Africa “making Russia even greater on all continents.” https://t.co/P1TqX0ijAN pic.twitter.com/QkAx5IbMdZ — max seddon (@maxseddon) August 21, 2023

На кадрах, которые, предположительно, сняты в Африке, Пригожин в камуфляже стоит в пустынной местности с автоматом в руке, а поблизости видны вооруженные люди и автомобили.

Посвятив несколько слов "величию России на всех континентах", Пригожин добавляет, что "Вагнер" вербует людей. В видео также показан номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы подать заявку.

После неудавшегося военного переворота в России в июне несколько тысяч "вагнеровцев" были отправлены в Беларусь. Туда же прибыл и Пригожин, но через несколько дней стало известно, что он покинул страну.

Ранее ЧВК "Вагнер" активно использовалась в полномасштабном военном вторжении РФ в Украину, в том числе в битве за Бахмут.