Пригожин опубликовал первое видео после неудачного бунта

В понедельник, 21 августа, в связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах была опубликована первая видеозапись лидера группы Евгения Пригожина после мятежа, произошедшего в конце июня.
First proper Prigozhin video since the mutiny. He claims he’s in Africa “making Russia even greater on all continents.” https://t.co/P1TqX0ijAN pic.twitter.com/QkAx5IbMdZ— max seddon (@maxseddon) August 21, 2023
На кадрах, которые, предположительно, сняты в Африке, Пригожин в камуфляже стоит в пустынной местности с автоматом в руке, а поблизости видны вооруженные люди и автомобили.
Посвятив несколько слов "величию России на всех континентах", Пригожин добавляет, что "Вагнер" вербует людей. В видео также показан номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы подать заявку.
После неудавшегося военного переворота в России в июне несколько тысяч "вагнеровцев" были отправлены в Беларусь. Туда же прибыл и Пригожин, но через несколько дней стало известно, что он покинул страну.
Ранее ЧВК "Вагнер" активно использовалась в полномасштабном военном вторжении РФ в Украину, в том числе в битве за Бахмут.
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