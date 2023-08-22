"Четвертое колесо" и призывы к СЗК: о чем говорят лидеры партий накануне нового правительства

Если "Объединенному списку" (ОС) предложат присоединиться к правительству в качестве "четвертого колеса", то ответ будет отрицательным уже сегодня, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС) в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma.

По мнению ОС, важно, чтобы переговоры о формировании правительства действительно начались "с чистого листа". "Новое Единство" уверяет, что ничего еще не решено и мы не являемся "четвертым колесом". Если же мы как "четвертое колесо", то ответ будет "нет" уже сегодня", - сказал политик.

Он указал, что ОС готов работать в Сейме и в другом качестве, то есть в оппозиции. Однако если есть возможность начать переговоры "с чистого листа", то партия видит вещи, которые можно было бы исправить. В то же время ОС серьезно опасается влияния Айвара Лембергса. У ОС нет претензий к депутатам и официальному руководству Союза зеленых и крестьян (СЗК), но ОС не доверяет Лембергсу.

Меньгелсоне готова быть министром и в следующем правительстве

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне готова продолжать эту работу и в новом правительстве.

В программе TV3 900 sekundes она заявила, что в отрасли начата большая работа и важные реформы. Поэтому, если будет приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.

Меньгелсоне не является членом какой-либо партии, но была выдвинута на эту должность "Объединенным списком". Вступать в какую-либо партию она по-прежнему не планирует.