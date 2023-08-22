Фото ⟩ Инфлюенсер переусердствовала с редактированием фото

Shashaeile, инфлюенсер из Южной Кореи, которая может похвастаться более чем полумиллионом подписчиков, публикует в своем профиле фотографии, которые могут вызвать "взрыв мозга" у любого человека.
Очевидно, что фотографии обработаны с помощью фотошопа. Девушка имеет неестественные черты: непропорционально длинные конечности, маленькую голову и слишком выдающийся подбородок. У нее также огромная грудь, чрезмерно тонкая талия и преувеличенно длинная шея.
Фотографии Shashaeile широко обсуждают в интернете; сотни людей пишут саркастические комментарии по поводу внешности инфлюенсера.
Сколько ошибок в использовании фотошопа вы заметили на ее фото?
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