Сборная Латвии разгромно проиграла Литве в последнем матче перед ЧМ

Сборная Латвии на Тайване встречалась с Литвой и потерпела поражение со счётом 69:93 (12:30, 14:31, 22:15, 21:17).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Анджей Пасечник, который заработал 15 очков. Кристерс Зорикс принёс в копилку латвийской команды 11 очков, а Дайрис Бертанс и Янис Тимма - по 8 очков. У литовцев самым результативным стал Йонас Валанчюнас (16 очков).

Это поражение для латвийских баскетболистов стало первым во время подготовки к чемпионату мира. До этого сборная Латвии одержала победу над Швецией (87:77), Грузией (82:57), Доминиканской Республикой (74:69), Финляндией (94:57) и Пуэрто-Рико (84:72).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии проведёт матчи в подгруппе против Франции, Канады и Ливана в Джакарте, столице Индонезии.