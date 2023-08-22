В России переименовали стадион имени Исинбаевой

С такой инициативой месяц назад выступил глава республики Сергей Меликов. Тогда политик подчеркнул, что Исинбаева "никогда не связывала" свою жизнь с Дагестаном. Вместо этого Меликов предложил назвать именем спортсменки "какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России".

Опала Исинбаевой

В июле соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что нашли на испанском острове Тенерифе принадлежащую Исинбаевой недвижимость стоимостью почти 4 млн евро. Расследователи утверждают, что благодаря этой недвижимости спортсменка получила ВНЖ в Испании.

Ранее о том, что Исинбаева переехала на Тенерифе, также писало испанское издание El Digital Sur. В свою очередь, спортсменка опубликовала в социальных сетях пост, в котором назвала себя "человеком мира". "Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю", - заявила она.

Также Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК) и что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, назвав имеющееся у нее звание майора "номинальным". Кроме того, она отметила, что "никогда не была депутатом Госдумы или членом какой‑либо партии". Именно эти заявления вызвали острую реакцию властей и активистов в России.

Елена Исинбаева выигрывала золото в прыжках с шестом на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах. Также она бронзовый призер Олимпиады‑2012 и многократная чемпионка мира.