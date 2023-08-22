В Законе об иммиграции планируются изменения. Автомобиль в центре Риги провалился в яму на дороге. У Путина нашлась новая дорогая яхта. Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Об этих и других новостях за 22 августа читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 22 августа ⟩ Послабления к Закону об иммиграции, увольнения учителей и дорогая замена лифтов
Новости Латвии:
Министр внутренних дел Марис Кучинскис после заседания правительства заявил телеканалу LTV, что есть планы изменить Закон об иммиграции, чтобы те бывшие граждане и неграждане Латвии, которые взяли гражданство России, а сейчас не смогли до 1 сентября сдать экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, могли получить временный ВНЖ на два года.
До начала учебного года осталось меньше двух недель, но некоторые школы все еще испытывают нехватку учителей. По сообщению Латвийского телевидения, некоторые учителя решили расторгнуть свои трудовые отношения именно из-за языковых требований.
В Риге обслуживание лифтов в многоквартирных домах становится все более серьезной проблемой, потому что в домах, построенных в советское время, установлены лифты белорусского производства, заявил агентству LЕТА председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш.
Жильцы многоквартирного дома на улице Маскавас, 417, в Риге решили сменить управляющую компанию, однако сделать это оказалось гораздо сложнее, чем представлялось, сообщает программа Bez Tabu.
Утром во вторник, 22 августа, в центре Риги провалилась брусчатка - в яму попал автомобиль. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В ночь с 21 на 22 августа Государственная полиция получила вызов в Айзпутскую волость, где был обнаружен труп женщины. Подозреваемый задержан.
Государственная полиция сообщает, что пропавший без вести Оскар Саулите-Лининьш найден без признаков жизни.
За рубежом:
В понедельник, 21 августа, в связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах была опубликована первая видеозапись лидера группы Евгения Пригожина после мятежа, произошедшего в конце июня.
Летом по России прокатилась новая волна поджогов военкоматов. Среди задержанных - в основном пожилые люди, но есть и молодые, студенты. Все они рассказывают, что стали жертвами телефонных мошенников. В некоторых случаях те представлялись сотрудниками российских спецслужб и угрожали людям тюремным сроком, если они не выполнят их требования. Люди этому верили и шли с "коктейлями Молотова" к зданиям военных комиссариатов. Би-би-си рассказывает, что известно о таких случаях.
После того как в Италии была арестована яхта Scheherazade Владимира Путина стоимостью 400 миллионов долларов, на второй яхте под названием Graceful были проведены массовые ремонтные работы, чтобы удовлетворить "возрастающие требования владельца", выяснила команда Алексея Навального. Об этом сообщает независимое российское СМИ The Insider.
17 августа в Мустамяэ в Таллинне скончался подросток. Одни говорят, что мальчик умер во время игры на удушение, другие утверждают, что это была спортивная игра, стоившая жизни. "Они начали душить друг друга, потом он упал и ударился головой, а умер в больнице. По крайней мере я так слышал", - поделился пользователь соцсети информацией в комментариях к постам в Instagram. "Это точно не была игра на удушение", - комментирует представитель прокуратуры, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
Новостное агентство ANSA сообщает, что в возрасте 80 лет умер итальянский певец Тото Кутуньо.
Солист группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на российского провоенного блогера Семена Пегова.
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к принятым поправкам к Закону об иммиграции, согласно которым бывшим гражданам и негражданам Латвии, перешедшим после 2003 года в российское гражданство, теперь для продления и получения ВНЖ в Латвии нужно пройти проверку на владение латышским языком. Ответы рижан смотрите на видео!
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