Главное за 22 августа ⟩ Послабления к Закону об иммиграции, увольнения учителей и дорогая замена лифтов

В ночь с 21 на 22 августа Государственная полиция получила вызов в Айзпутскую волость, где был обнаружен труп женщины. Подозреваемый задержан.

Государственная полиция сообщает, что пропавший без вести Оскар Саулите-Лининьш найден без признаков жизни.

За рубежом:

В понедельник, 21 августа, в связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах была опубликована первая видеозапись лидера группы Евгения Пригожина после мятежа, произошедшего в конце июня.

Летом по России прокатилась новая волна поджогов военкоматов. Среди задержанных - в основном пожилые люди, но есть и молодые, студенты. Все они рассказывают, что стали жертвами телефонных мошенников. В некоторых случаях те представлялись сотрудниками российских спецслужб и угрожали людям тюремным сроком, если они не выполнят их требования. Люди этому верили и шли с "коктейлями Молотова" к зданиям военных комиссариатов. Би-би-си рассказывает, что известно о таких случаях.

После того как в Италии была арестована яхта Scheherazade Владимира Путина стоимостью 400 миллионов долларов, на второй яхте под названием Graceful были проведены массовые ремонтные работы, чтобы удовлетворить "возрастающие требования владельца", выяснила команда Алексея Навального. Об этом сообщает независимое российское СМИ The Insider.