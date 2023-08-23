Проданы все билеты на следующий домашний матч сборной Латвии по футболу

Как известно, сборная Латвии сыграет против Уэльса 11 сентября на рижском стадионе "Сконто".

ЛФФ сообщает, что ещё остались билеты на домашний матч сборной Латвии против Армении, который состоится 12 октября.

Сборная Латвии в группе "D" отборочного турнира Евро-2024 потерпела три поражения в трёх матчах и занимает последнее, пятое место. Латвийские футболисты начали отборочный цикл с поражения на выезде от Уэльса (0:1), затем уступили дома Турции (2:3), а в третьем матче уступили на выезде Армении (1:2).

Уэльс, в свою очередь, начал квалификацию с выездной ничьей против Хорватии (1:1), затем дома обыграл Латвию (1:0), неожиданно дома уступил Армении (2:4) и проиграл в гостях Турции (0:2).

В группе "D" лидирует сборная Турции (9 очков), следом идут сборная Армении (6), Хорватия (4), Уэльс (4) и Латвия (0).

Чемпионат Европы пройдёт в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.