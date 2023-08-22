В Латвии падение реальной зарплаты одно из самых быстрых в Европе

В 2022 году инфляция в Европейском союзе (ЕС) достигла невиданного за четыре десятилетия уровня. В период с 1997 по 2021 год годовая инфляция в ЕС выше была только в июле 2008 года - 4,4%.

В октябре 2022 года инфляция достигла 11,5%. После этого максимума она стала уменьшаться, однако в июне 2023 года по-прежнему была на уровне 6,4%.

Согласно сообщению Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) "Перспективы занятости в 2023 году: искусственный интеллект и рынок труда", после кризиса Covid-19 последовал значительный рост цен.

Цены стали расти уже в 2021 году, с началом быстрого восстановления после пандемии и благодаря связанным с этим нарушениям в цепях поставок. Новую волну инфляции вызвал рост цен на энергию, который вызвала война в Украине.

Домохозяйствам приходится бороться с растущей дороговизной жизни, и почти все страны ЕС за последний год увеличили номинальную часовую ставку зарплат, однако этот прирост не достигает темпа инфляции.

В течение года с первого квартала 2023 года реальная зарплата сократилась в 22 из 24 стран Европы.

Единственное исключение - Бельгия (рост в 2,9%) и Нидерланды (рост в 0,4%).

В других странах Европы реальная зарплата сократилась, начиная с падения в 0,8% в Люксембурге и заканчивая падением в 15,6% в Венгрии.

На втором месте по падению реальной зарплаты Латвия - минус 13,4%. В Литве и Эстонии реальная зарплата упала на 5,8% и 4,9% соответственно.

Годовой уровень инфляции с 1-го квартала 2022 года по 1-й квартал 2023 года колебался от 3,2% в Швейцарии до 25,4% в Венгрии. В этой сфере Латвия также занимает второе место сразу после Венгрии с инфляцией в 19,6%.

В Эстонии и Литве уровень инфляции составил 17,1% и 18,4% соответственно.

В Евросоюзе в среднем уровень инфляции составил 9,4%.